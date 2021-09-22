МВД предложило дополнительные послабления для техосмотра автомобилей

Минтранс представил проект об упрощении техосмотра в конце августа. Ведомство считает, что количество обязательных пунктов для проверки можно сократить с 82 до 59. В частности, Минтранс предлагает отказаться от диагностики повреждений тормозных трубок, потеков двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, не проверять работу стеклоомывателя, не измерять уровень шума выхлопной системы. Также министерство предложило не проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. В Минтрансе считают, что эти работы избыточны, а отказ от них упростит процедуру ТО без ущерба для безопасности и сократит расходы операторов техосмотра.