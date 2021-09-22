МВД предложило дополнительные послабления для техосмотра автомобилей
МВД предложило отказаться от некоторых процедур при проведении техосмотра, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа Минтранса. Речь идет о проверке уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а у легковых машин — трещин на лобовом стекле, замков дверей и механизмов регулировки сидений, системы обогрева и обдува ветрового стекла.
Инициатива касается подготовленных Минтрансом поправок к постановлению правительства, где министерство предложило упростить техосмотр для тех транспортных средств, которые все еще будут обязаны проходить диагностику. По данным издания, ведомство пока не согласилось с МВД, но готово обсуждать предложения.
Минтранс представил проект об упрощении техосмотра в конце августа. Ведомство считает, что количество обязательных пунктов для проверки можно сократить с 82 до 59. В частности, Минтранс предлагает отказаться от диагностики повреждений тормозных трубок, потеков двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, не проверять работу стеклоомывателя, не измерять уровень шума выхлопной системы. Также министерство предложило не проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. В Минтрансе считают, что эти работы избыточны, а отказ от них упростит процедуру ТО без ущерба для безопасности и сократит расходы операторов техосмотра.
14 сентября «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать техосмотр добровольным для мотоциклов и личных авто, которые не участвуют в перевозках. Правительство поддержало законопроект и направило в комитет Госдумы по транспорту. Техосмотр останется обязательным для грузовиков, автобусов и такси.