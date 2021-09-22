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МВД предложило дополнительные послабления для техосмотра автомобилей

Ведомости

МВД предложило отказаться от некоторых процедур при проведении техосмотра, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа Минтранса. Речь идет о проверке уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а у легковых машин — трещин на лобовом стекле, замков дверей и механизмов регулировки сидений, системы обогрева и обдува ветрового стекла.

Инициатива касается подготовленных Минтрансом поправок к постановлению правительства, где министерство предложило упростить техосмотр для тех транспортных средств, которые все еще будут обязаны проходить диагностику. По данным издания, ведомство пока не согласилось с МВД, но готово обсуждать предложения.

Минтранс представил проект об упрощении техосмотра в конце августа. Ведомство считает, что количество обязательных пунктов для проверки можно сократить с 82 до 59. В частности, Минтранс предлагает отказаться от диагностики повреждений тормозных трубок, потеков двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, не проверять работу стеклоомывателя, не измерять уровень шума выхлопной системы. Также министерство предложило не проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. В Минтрансе считают, что эти работы избыточны, а отказ от них упростит процедуру ТО без ущерба для безопасности и сократит расходы операторов техосмотра.

14 сентября «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать техосмотр добровольным для мотоциклов и личных авто, которые не участвуют в перевозках. Правительство поддержало законопроект и направило в комитет Госдумы по транспорту. Техосмотр останется обязательным для грузовиков, автобусов и такси.

Ранее по теме: Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных