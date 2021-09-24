Названы категории водителей, обязанные пройти техосмотр с 1 октября
Также техосмотр должны будут пройти водители, автомобили которых достигли четырех лет – в это время по закону нужно получить первую диагностическую карту. Обязательно должен проходить техосмотр грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт.
Сейчас теоретически владельцу автомобиля могут выписать штраф 500-800 руб., если у него нет актуальной диагностической карты. Однако этот документ не входит в перечень обязательных документов для проверки инспектором ГИБДД. С 1 марта 2022 г. будет действовать штраф в 2000 руб. за отсутствие техосмотра, однако правительство планирует отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей.
14 сентября «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать техосмотр добровольным для мотоциклов и личных авто, которые не участвуют в перевозках. Правительство поддержало законопроект и направило в комитет Госдумы по транспорту. Техосмотр останется обязательным для грузовиков, автобусов и такси.