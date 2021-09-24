Названы категории водителей, обязанные пройти техосмотр с 1 октября

Сейчас теоретически владельцу автомобиля могут выписать штраф 500-800 руб., если у него нет актуальной диагностической карты. Однако этот документ не входит в перечень обязательных документов для проверки инспектором ГИБДД. С 1 марта 2022 г. будет действовать штраф в 2000 руб. за отсутствие техосмотра, однако правительство планирует отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей.