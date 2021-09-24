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Названы категории водителей, обязанные пройти техосмотр с 1 октября

Ведомости

Водители должны пройти техосмотр с 1 октября, если срок диагностической карты истек до 1 февраля этого года, сообщил РБК со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Ранее правительство продлило на полгода срок действия карт, которые перестанут действовать с 1 февраля по 30 сентября этого года.

Также техосмотр должны будут пройти водители, автомобили которых достигли четырех лет – в это время по закону нужно получить первую диагностическую карту. Обязательно должен проходить техосмотр грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт.

Сейчас теоретически владельцу автомобиля могут выписать штраф 500-800 руб., если у него нет актуальной диагностической карты. Однако этот документ не входит в перечень обязательных документов для проверки инспектором ГИБДД. С 1 марта 2022 г. будет действовать штраф в 2000 руб. за отсутствие техосмотра, однако правительство планирует отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей.

14 сентября «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать техосмотр добровольным для мотоциклов и личных авто, которые не участвуют в перевозках. Правительство поддержало законопроект и направило в комитет Госдумы по транспорту. Техосмотр останется обязательным для грузовиков, автобусов и такси.

Ранее по теме: МВД предложило дополнительные послабления для техосмотра автомобилей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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