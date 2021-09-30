Роспотребнадзор сообщил о 50 млн привитых от COVID-19 россиян
Около 50 млн жителей России прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на российско-китайской конференции по проблемам COVID-19.
«В РФ разработаны и зарегистрированы пять вакцин отечественного производства. Массовая вакцинация стартовала по решению президента в январе 2021 г. Прививку уже получили почти 50 млн россиян», — рассказал Смоленский (цитата по «Интерфаксу»).
Накануне власти Москвы сообщили, что около 5 млн человек сделали прививки от коронавируса в городе. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что хотя бы одну прививку от коронавируса сделали 47,5 млн человек, обе – 41 млн.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. По оценкам ученых, для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения. 3 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве надеются достичь коллективного иммунитета в течение осени.
До этого, с началом массовой вакцинации в январе, власти планировали привить 60% россиян к осени. Однако в конце июня в Кремле признали, что выполнить этот план не удается. 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что через один-два месяца будет привито от коронавируса более половины взрослого населения России.