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Роспотребнадзор сообщил о 50 млн привитых от COVID-19 россиян

Ведомости

Около 50 млн жителей России прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на российско-китайской конференции по проблемам COVID-19.

«В РФ разработаны и зарегистрированы пять вакцин отечественного производства. Массовая вакцинация стартовала по решению президента в январе 2021 г. Прививку уже получили почти 50 млн россиян», — рассказал Смоленский (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне власти Москвы сообщили, что около 5 млн человек сделали прививки от коронавируса в городе. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что хотя бы одну прививку от коронавируса сделали 47,5 млн человек, обе – 41 млн.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. По оценкам ученых, для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения. 3 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве надеются достичь коллективного иммунитета в течение осени.

До этого, с началом массовой вакцинации в январе, власти планировали привить 60% россиян к осени. Однако в конце июня в Кремле признали, что выполнить этот план не удается. 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что через один-два месяца будет привито от коронавируса более половины взрослого населения России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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