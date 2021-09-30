Роспотребнадзор сообщил о 50 млн привитых от COVID-19 россиян

До этого, с началом массовой вакцинации в январе, власти планировали привить 60% россиян к осени. Однако в конце июня в Кремле признали, что выполнить этот план не удается. 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что через один-два месяца будет привито от коронавируса более половины взрослого населения России.