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Роспотребнадзор заявил об эффективности «ЭпиВакКороны» на 90%

Ведомости

Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной в научном центре Роспотребнадзора «Вектор», составляет 90%, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе российско-китайской конференции по проблемам COVID-19.

«К настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%», — рассказал Горелов (цитата по «Интерфаксу»). Вакцина «ЭпиВакКорона» двухкомпонентная. С весны она применяется для массовой вакцинации населения.

В середине сентября в центре «Вектор» сообщили, что прививки «ЭпиВакКороной» сделали около 1 млн человек. Вакцина легко переносится пациентами и безопасна в применении. Замгендиректора центра «Вектор» Татьяна Непомнящих говорила, что среди полностью привитых «ЭпиВакКороной» только 1% пациентов заражается коронавирусом.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Минздрав дал разрешение на клинические испытания вакцины «Бетувакс» и получил документы на регистрацию вакцины для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». Замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сообщил, что прививки от коронавируса сделали около 50 млн россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных