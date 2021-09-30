Роспотребнадзор заявил об эффективности «ЭпиВакКороны» на 90%
Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной в научном центре Роспотребнадзора «Вектор», составляет 90%, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе российско-китайской конференции по проблемам COVID-19.
«К настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%», — рассказал Горелов (цитата по «Интерфаксу»). Вакцина «ЭпиВакКорона» двухкомпонентная. С весны она применяется для массовой вакцинации населения.
В середине сентября в центре «Вектор» сообщили, что прививки «ЭпиВакКороной» сделали около 1 млн человек. Вакцина легко переносится пациентами и безопасна в применении. Замгендиректора центра «Вектор» Татьяна Непомнящих говорила, что среди полностью привитых «ЭпиВакКороной» только 1% пациентов заражается коронавирусом.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Минздрав дал разрешение на клинические испытания вакцины «Бетувакс» и получил документы на регистрацию вакцины для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». Замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сообщил, что прививки от коронавируса сделали около 50 млн россиян.