Роспотребнадзор заявил об эффективности «ЭпиВакКороны» на 90%

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Минздрав дал разрешение на клинические испытания вакцины «Бетувакс» и получил документы на регистрацию вакцины для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». Замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сообщил, что прививки от коронавируса сделали около 50 млн россиян.