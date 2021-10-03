В Сбербанке назвали столицу телефонного мошенничества

Недавно «Сбер» разработал сервис под названием «Аура», который распознает мошенников во время телефонного разговора и сразу предупреждает об этом пользователей. Технология создана на основе искусственного интеллекта: языковая нейросетевая модель глубокого обучения исследовала несколько тысяч разговоров реальных злоумышленников. В рамках пилотного проекта система показала эффективность в 80%. При этом менее чем в 1% случаев модель ошиблась.