В Сбербанке назвали столицу телефонного мошенничества
Эксперты насчитали около тысячи кол-центров в украинском городе Днепр, где работают телефонные мошенники, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, Днепр можно назвать столицей такого бизнеса.
«Пик количества кол-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», — сказал Станислав Кузнецов в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.
При этом сейчас в городе работают около 150 таких кол-центров. Что касается клиентов Сбербанка, то они стали в два раза реже сталкиваться с мошенниками, но в других банках наблюдается прирост случаев.
По словам Кузнецова, в среднем Сбербанк фиксирует от трех до семи тысяч звонков в день, только 1% разговаривают со злоумышленниками, а половина не отвечает на подозрительные звонки.
Недавно «Сбер» разработал сервис под названием «Аура», который распознает мошенников во время телефонного разговора и сразу предупреждает об этом пользователей. Технология создана на основе искусственного интеллекта: языковая нейросетевая модель глубокого обучения исследовала несколько тысяч разговоров реальных злоумышленников. В рамках пилотного проекта система показала эффективность в 80%. При этом менее чем в 1% случаев модель ошиблась.