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В Сбербанке назвали столицу телефонного мошенничества

Ведомости

Эксперты насчитали около тысячи кол-центров в украинском городе Днепр, где работают телефонные мошенники, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, Днепр можно назвать столицей такого бизнеса.

«Пик количества кол-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», — сказал Станислав Кузнецов в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

При этом сейчас в городе работают около 150 таких кол-центров. Что касается клиентов Сбербанка, то они стали в два раза реже сталкиваться с мошенниками, но в других банках наблюдается прирост случаев. 

По словам Кузнецова, в среднем Сбербанк фиксирует от трех до семи тысяч звонков в день, только 1% разговаривают со злоумышленниками, а половина не отвечает на подозрительные звонки.

Недавно «Сбер» разработал сервис под названием «Аура», который распознает мошенников во время телефонного разговора и сразу предупреждает об этом пользователей. Технология создана на основе искусственного интеллекта: языковая нейросетевая модель глубокого обучения исследовала несколько тысяч разговоров реальных злоумышленников. В рамках пилотного проекта система показала эффективность в 80%. При этом менее чем в 1% случаев модель ошиблась.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных