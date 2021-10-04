В Калининградской области ввели QR-коды для посещения общепита и кино

Первой практику QR-кодов реализовала Москва. Их ввели для посещения предприятий общепита 28 июня, но менее чем через месяц требование отменили. В последнее время на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране регионы стали возвращаться к данной мере. Так, например, с 11 октября QR-коды введут для посещения культурно-досуговых учреждений и спортивных объектов Самарской области. Ранее о подобных мерах объявили Пермский край и Удмуртия.