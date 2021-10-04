В Калининградской области ввели QR-коды для посещения общепита и кино
Посетить кафе, рестораны, бары и прочие заведения общественного питания Калининградской области с 8 октября можно будет только при предъявлении QR-кода, подтверждающего, что человек прошел полный курс вакцинации от коронавируса или перенес COVID-19 в течение полугода, сообщается на сайте правительства региона. Требование касается граждан старше 18 лет.
С 1 ноября аналогичное требование будет действовать в Калининградской области для посещения спортивных организаций, заведений культуры и кинотеатров. Получись QR-код можно на сайте госуслуг, напомнили в региональном правительстве.
Первой практику QR-кодов реализовала Москва. Их ввели для посещения предприятий общепита 28 июня, но менее чем через месяц требование отменили. В последнее время на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране регионы стали возвращаться к данной мере. Так, например, с 11 октября QR-коды введут для посещения культурно-досуговых учреждений и спортивных объектов Самарской области. Ранее о подобных мерах объявили Пермский край и Удмуртия.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 269 жителей Калининградской области, а днем ранее — у 270, что стало максимальным значением за все время пандемии в регионе. С 30 сентября показатель ежедневно обновляет рекорд. Общее число случаев заболевания в области на данный момент составляет 55 879. Умерли 765 калининградцев с COVID-19.