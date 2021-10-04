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В Калининградской области ввели QR-коды для посещения общепита и кино

Ведомости

Посетить кафе, рестораны, бары и прочие заведения общественного питания Калининградской области с 8 октября можно будет только при предъявлении QR-кода, подтверждающего, что человек прошел полный курс вакцинации от коронавируса или перенес COVID-19 в течение полугода, сообщается на сайте правительства региона. Требование касается граждан старше 18 лет.

С 1 ноября аналогичное требование будет действовать в Калининградской области для посещения спортивных организаций, заведений культуры и кинотеатров. Получись QR-код можно на сайте госуслуг, напомнили в региональном правительстве.

Первой практику QR-кодов реализовала Москва. Их ввели для посещения предприятий общепита 28 июня, но менее чем через месяц требование отменили. В последнее время на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране регионы стали возвращаться к данной мере. Так, например, с 11 октября QR-коды введут для посещения культурно-досуговых учреждений и спортивных объектов Самарской области. Ранее о подобных мерах объявили Пермский край и Удмуртия.

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 269 жителей Калининградской области, а днем ранее — у 270, что стало максимальным значением за все время пандемии в регионе. С 30 сентября показатель ежедневно обновляет рекорд. Общее число случаев заболевания в области на данный момент составляет 55 879. Умерли 765 калининградцев с COVID-19.

Ранее по теме: Мишустин оценил динамику заболеваемости коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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