Германия начнет платить пенсии пережившим блокаду Ленинграда евреям
Германия согласилась выплачивать ежемесячные пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, сообщила Комиссия по еврейским материальным искам к Германии «Клеймс конференс». Средства начнут поступать им задним числом, начиная с июля. Размер выплаты составит 375 евро.
Как уточняет Associated Press со ссылкой на исполнительного вице-президента «Клеймс конференс» Грега Шнайдера, таким образом пенсию от Германии будут получать примерно 4500 человек. Кроме того, средства начнут выплачивать примерно 800 евреям, которые во время войны были вынуждены скрываться во Франции, и 1200 евреям, скрывавшимся в Румынии. То есть речь идет примерно о 6500 людях, на данный момент проживающих преимущественно в Израиле, а также в Северной Америке, странах бывшего СССР и Западной Европы.
«С каждым годом эти переговоры становятся все более важными, поскольку это поколение, последнее поколение выживших, стареет, и их потребности возрастают. Мы очень рады, что в этом году мы снова сможем расширить критерии, в том числе впервые выплачивая пенсии почти 6500 потерпевшим. Даже спустя 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают частицу достоинства выживших, отнятого у них в молодости», — заявил президент «Клеймс конференс» Гидеон Тейлор.
С 1952 г. правительство Германии выплатило частным лицам около $90 млрд за страдания и убытки, понесенные в результате преследований нацистов, пишет Associated Press. В этом году «Клеймс конференс» распределит около $625 млн в виде прямой выплаты более чем 260 000 выживших в 83 странах, а также выделит около $640 млн в виде грантов более чем 300 учреждениям социального обслуживания по всему миру, которые предоставляют услуги жертвам Холокоста.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. По разным оценкам, за это время погибли от 600 000 до 1,5 млн человек.
17 сентября президент России Владимир Путин поручил выплатить по 50 000 руб. людям, у которых есть медали «За оборону Ленинграда» или знаки «Жителю блокадного Ленинграда». Средства поступят людям, проживающим на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.