Германия начнет платить пенсии пережившим блокаду Ленинграда евреям

«С каждым годом эти переговоры становятся все более важными, поскольку это поколение, последнее поколение выживших, стареет, и их потребности возрастают. Мы очень рады, что в этом году мы снова сможем расширить критерии, в том числе впервые выплачивая пенсии почти 6500 потерпевшим. Даже спустя 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают частицу достоинства выживших, отнятого у них в молодости», — заявил президент «Клеймс конференс» Гидеон Тейлор.