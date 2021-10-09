Число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 26 человек
Жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области стали 26 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона. До этого было известно о 21 погибшем.
В ведомстве рассказали, что рост смертей обусловлен тяжелым состоянием людей — некоторые попали в больницы, находясь в коме. Пострадали 54 человека.
Ранее были задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области. По данным СК, задержаны 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасного алкоголя, 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые продали этот алкоголь потерпевшим.
Следователи обнаружили склад, откуда поставлялись партии контрафакта. При обыске были изъяты 1279 бутылок алкоголя по 0,5 л. Также в Орске обнаружили пункт производства, разлива и хранения продукции, где изъяли более 3000 пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства и разлива алкоголя в крупных объемах.