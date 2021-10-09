Прокуратура начала проверку после избиения военного в Хабаровском крае
Военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с избиением военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.
Проверка обстоятельств инцидента проходит по поручению заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Валерия Петрова. Ведомство намерено разобраться, из-за чего избили военнослужащего, и дать оценку соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе.
Военная прокуратура сообщила о проверке после появления в интернете видео происшествия. На кадрах видно, как один военный избивает лежащего на полу человека. Нападавшим мог быть сослуживец пострадавшего.