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Ливан остался без электричества после остановки крупнейших электростанций

Ведомости

После прекращения работы крупнейших в стране электростанций весь Ливан остался без электричества, сообщает телеканал LBCI. Электростанции Аз-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать в связи с исчерпанием запасов дизельного топлива. 

Телеканал отмечает, что так как национальный центр управления был полностью разрушен прошлогодним взрывом в порту Бейрута, компания по электроснабжению восстанавливает энергосистему вручную.

Сейчас выработка энергии упала ниже 200 мегаватт. Две электростанции обеспечивают в Ливане до 60% электроэнергии. Это не первая остановка объектов — в марте Аз-Захрани и Дейр-Аммар не работали несколько дней из-за того, что Ливанская энергокомпания не смогла закупить топливо. Тогда средства пришлось выделить из госбюджета. 

Летом снова остановились почти все электростанции, нехватка горючего также заставила прекратить работу владельцев небольших частных генераторов.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных