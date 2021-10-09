Ливан остался без электричества после остановки крупнейших электростанций
После прекращения работы крупнейших в стране электростанций весь Ливан остался без электричества, сообщает телеканал LBCI. Электростанции Аз-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать в связи с исчерпанием запасов дизельного топлива.
Телеканал отмечает, что так как национальный центр управления был полностью разрушен прошлогодним взрывом в порту Бейрута, компания по электроснабжению восстанавливает энергосистему вручную.
Сейчас выработка энергии упала ниже 200 мегаватт. Две электростанции обеспечивают в Ливане до 60% электроэнергии. Это не первая остановка объектов — в марте Аз-Захрани и Дейр-Аммар не работали несколько дней из-за того, что Ливанская энергокомпания не смогла закупить топливо. Тогда средства пришлось выделить из госбюджета.
Летом снова остановились почти все электростанции, нехватка горючего также заставила прекратить работу владельцев небольших частных генераторов.