В России второй день подряд выявили максимум смертей от COVID-19

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 28 717 случаев заражения коронавирусом – показатель второй день подряд не превышает 29 тыс. За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 861 681 случаев болезни. Выздоровели от коронавируса 6 916 086 человек. Заболеваемость коронавирусом начала резко расти в середине сентября. В начале октября несколько дней подряд устанавливался рекорд по суточной смертности.