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В России второй день подряд выявили максимум смертей от COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России от коронавируса скончались 984 человека, сообщил оперштаб. Показатель превысил рекорд, установленный 12 октября – 973 смерти за сутки. За все время пандемии в стране зарегистрировано 219 329 смертей от вируса.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 28 717 случаев заражения коронавирусом – показатель второй день подряд не превышает 29 тыс. За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 861 681 случаев болезни. Выздоровели от коронавируса 6 916 086 человек. Заболеваемость коронавирусом начала резко расти в середине сентября. В начале октября несколько дней подряд устанавливался рекорд по суточной смертности.

В Москве за сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом. Прирост заболеваемости в городе снижается третий день подряд. 1 457 человек госпитализированы, 562 находятся на ИВЛ.

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге – 2470 случаев заражения, Московской области – 1898 случаев, Самарской области – 735, Нижегородской области – 668, Башкортостане – 662.

Ранее по теме: Математики ожидают рост случаев COVID-19 в ноябре до 35 000 за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных