В России второй день подряд выявили максимум смертей от COVID-19
За последние сутки в России от коронавируса скончались 984 человека, сообщил оперштаб. Показатель превысил рекорд, установленный 12 октября – 973 смерти за сутки. За все время пандемии в стране зарегистрировано 219 329 смертей от вируса.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 28 717 случаев заражения коронавирусом – показатель второй день подряд не превышает 29 тыс. За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 861 681 случаев болезни. Выздоровели от коронавируса 6 916 086 человек. Заболеваемость коронавирусом начала резко расти в середине сентября. В начале октября несколько дней подряд устанавливался рекорд по суточной смертности.
В Москве за сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом. Прирост заболеваемости в городе снижается третий день подряд. 1 457 человек госпитализированы, 562 находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге – 2470 случаев заражения, Московской области – 1898 случаев, Самарской области – 735, Нижегородской области – 668, Башкортостане – 662.