RT опубликовал видео ДТП с Собчак в Сочи
Видео ДТП в Сочи, которое произошло вечером 9 октября на трассе Адлер — Альпика Сервис с участием Mercedes, где ехала телеведущая Ксения Собчак, попало на камеры наблюдения, расположенные на дороге, а также внутри и снаружи автобуса. Кадры произошедшего опубликовало издание RT на своем Youtube-канале.
В ролике видно, как Mercedes, в котором Собчак как пассажир направлялась в аэропорт, начинает обгонять автобус, выезжает на встречную полосу и сталкивается с Volkswagen. Последнего подкидывает и отбрасывает в сторону, автобус же задевает по касательной сбоку, внутри отламывается перегородка.
Известно, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. При этом находившаяся в Volkswagen 35-летняя Екатерина Тарасова погибла. Еще два человека — водитель Роберт Гедян и Оксана Садовник — получили ранения. Как написала Собчак в своем Telegram-канале 11 октября, женщина находится в тяжелом состоянии: у нее травмированы голова, легкие и бедра, кроме того, врачи удалили ей селезенку.
У телеведущей же, по ее словам, сотрясение мозга и многочисленные травмы. Она рассказала, что во время ДТП общалась в Zoom по работе и водителя не торопила. После столкновения ее увезли в аэропорт на другом автомобиле до приезда полиции. Собчак также заявила, что она и ее команда окажут помощь пострадавшим.
Против водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он признал вину и 11 октября был отправлен под домашний арест. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля, вчера ее вызывали на допрос.