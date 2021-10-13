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RT опубликовал видео ДТП с Собчак в Сочи

Ведомости

Видео ДТП в Сочи, которое произошло вечером 9 октября на трассе Адлер — Альпика Сервис с участием Mercedes, где ехала телеведущая Ксения Собчак, попало на камеры наблюдения, расположенные на дороге, а также внутри и снаружи автобуса. Кадры произошедшего опубликовало издание RT на своем Youtube-канале.

В ролике видно, как Mercedes, в котором Собчак как пассажир направлялась в аэропорт, начинает обгонять автобус, выезжает на встречную полосу и сталкивается с Volkswagen. Последнего подкидывает и отбрасывает в сторону, автобус же задевает по касательной сбоку, внутри отламывается перегородка.

Известно, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. При этом находившаяся в Volkswagen 35-летняя Екатерина Тарасова погибла. Еще два человека — водитель Роберт Гедян и Оксана Садовник — получили ранения. Как написала Собчак в своем Telegram-канале 11 октября, женщина находится в тяжелом состоянии: у нее травмированы голова, легкие и бедра, кроме того, врачи удалили ей селезенку.

У телеведущей же, по ее словам, сотрясение мозга и многочисленные травмы. Она рассказала, что во время ДТП общалась в Zoom по работе и водителя не торопила. После столкновения ее увезли в аэропорт на другом автомобиле до приезда полиции. Собчак также заявила, что она и ее команда окажут помощь пострадавшим. 

Против водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он признал вину и 11 октября был отправлен под домашний арест. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля, вчера ее вызывали на допрос. 

Ранее по теме: Попавшего в ДТП с Собчак водителя отправили под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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