RT опубликовал видео ДТП с Собчак в Сочи

У телеведущей же, по ее словам, сотрясение мозга и многочисленные травмы. Она рассказала, что во время ДТП общалась в Zoom по работе и водителя не торопила. После столкновения ее увезли в аэропорт на другом автомобиле до приезда полиции. Собчак также заявила, что она и ее команда окажут помощь пострадавшим.