В Госдуму внесли поправки в уголовную статью о повторном нанесении побоев

Данный законопроект исполняет решение Конституционного суда (КС), который в апреле признал данную статью неконституционной. Тем самым предлагается исправить тот факт, когда человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, может в третий раз получить лишь штраф по административной статье, хотя за второе избиение он был судим по уголовной статье 116.1. По решению КС такой правонарушитель должен нести уголовную ответственность за свои действия.