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В Госдуму внесли поправки в уголовную статью о повторном нанесении побоев

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает внесение поправок в ст. 116.1 УК о побоях, совершенных повторно. Пакет документов, внесенный в Госдуму, размещен в электронной системе обеспечения парламента. 

Данный законопроект исполняет решение Конституционного суда (КС), который в апреле признал данную статью неконституционной. Тем самым предлагается исправить тот факт, когда человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, может в третий раз получить лишь штраф по административной статье, хотя за второе избиение он был судим по уголовной статье 116.1. По решению КС такой правонарушитель должен нести уголовную ответственность за свои действия.

КС принял данное постановление по жалобе россиянки Людмилы Таковой, указавшей на то, что действующая статья 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности лиц с непогашенной судимостью по этой статье. Таким образом, действующая редакция статьи УК «ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

«Предлагается дополнить статью 116.1 УК частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия», — отмечается в пояснительной записке. Принятие законопроекта позволит «оказать позитивное влияние на предупреждение повторных побоев, которые в последние годы демонстрируют тенденцию количественного роста», считают в кабмине.

Предлагаемые правительством санкции — обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до полугода.

Согласно данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» и судебного департамента при Верховном суде, число зарегистрированных преступлений 116.1 УК с каждым годом растет: 

  • В 2018 г. — 2696 зарегистрированных преступлений (+54,8% к 2017 г.), число осужденных — 922 человека 

  • В 2019 г. — 3750 зарегистрированных преступлений (+39,1% к 2018 г.), число осужденных — 1386 человек 

  • В 2020 г. — 4272 зарегистрированных преступления (+13,9% к 2019 г.), число осужденных  - 1629 человек. 

Ранее по теме: Конституционный суд отменил противоречивую статью о побоях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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