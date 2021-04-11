Конституционный суд отменил противоречивую статью о побоях

Сейчас осужденный по уголовной статье, как отмечается в постановлении суда, ставится «в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию». На эту юридическую нелепицу в КС жаловалась жительница Оренбургской области Людмила Сакова. В 2018 г. ее избил брат, и за это его привлекли к административной, а после второго избиения – к уголовной ответственности. После третьего избиения он опять был привлечен лишь к административной ответственности.