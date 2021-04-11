Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Конституционный суд отменил противоречивую статью о побоях

Статья о побоях неконституционна
Константин Гликин
Конституционный суд отменил противоречивую статью о побоях /Сергей Коньков / ТАСС

Конституционный суд (КС) 9 апреля выпустил постановление, в котором статья Уголовного кодекса (УК) о побоях, совершенных административно наказанным лицом (ст. 116.1 УК), признана неконституционной. Тем самым исправлен юридический парадокс, когда человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, может в третий раз отделаться штрафом по административной статье, хотя за второе избиение он был подвергнут наказанию по уголовной статье 116.1. По решению КС такой правонарушитель должен нести уголовную ответственность за свои действия.

Статья УК в нынешнем виде, как указал суд, не «обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия». Сейчас за нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий для здоровья, предусмотрена статья 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание – штраф до 30 000 руб. или арест на срок до 15 суток. Повторное нанесение побоев влечет возбуждение дела по статье УК (116.1). Максимальное наказание по ней – исправительные работы до полугода или арест до трех месяцев.

Сейчас осужденный по уголовной статье, как отмечается в постановлении суда, ставится «в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию». На эту юридическую нелепицу в КС жаловалась жительница Оренбургской области Людмила Сакова. В 2018 г. ее избил брат, и за это его привлекли к административной, а после второго избиения – к уголовной ответственности. После третьего избиения он опять был привлечен лишь к административной ответственности.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных