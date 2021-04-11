Конституционный суд отменил противоречивую статью о побоях

Конституционный суд отменил противоречивую статью о побояхСтатья о побоях неконституционна
Конституционный суд (КС) 9 апреля выпустил постановление, в котором статья Уголовного кодекса (УК) о побоях, совершенных административно наказанным лицом (ст. 116.1 УК), признана неконституционной. Тем самым исправлен юридический парадокс, когда человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, может в третий раз отделаться штрафом по административной статье, хотя за второе избиение он был подвергнут наказанию по уголовной статье 116.1. По решению КС такой правонарушитель должен нести уголовную ответственность за свои действия.
Статья УК в нынешнем виде, как указал суд, не «обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия». Сейчас за нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий для здоровья, предусмотрена статья 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание – штраф до 30 000 руб. или арест на срок до 15 суток. Повторное нанесение побоев влечет возбуждение дела по статье УК (116.1). Максимальное наказание по ней – исправительные работы до полугода или арест до трех месяцев.
Сейчас осужденный по уголовной статье, как отмечается в постановлении суда, ставится «в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию». На эту юридическую нелепицу в КС жаловалась жительница Оренбургской области Людмила Сакова. В 2018 г. ее избил брат, и за это его привлекли к административной, а после второго избиения – к уголовной ответственности. После третьего избиения он опять был привлечен лишь к административной ответственности.