Посольство Узбекистана заявило об амнистии в РФ для 158 000 граждан республики
Россия разрешила въезд 158 000 граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд в страну, сообщило посольство Узбекистана России со ссылкой на первого заместителя главы МВД Александра Горового.
«Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 000 граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны»,— говорится в сообщении посольства Узбекистана.
При этом в посольстве отметили, что предоставленная миграционная амнистия не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов. Помимо этого узбекские власти совместно с МВД России запустит механизм, согласно которому 10 000 граждан Узбекистана, намеревающимся въехать в Россию для осуществления трудовой деятельности, смогут оформить разрешения на работу (патент) до выезда из республики.
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что Россия объявила амнистию 150 000 граждан Узбекистана и 150 000 граждан Таджикистана.
В конце прошлого года МВД сообщало, что количество мигрантов России в 2020 г. упало в полтора раза. По официальной статистике министерства, в России ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан, в прошлом же году их численность снизилась до 6,3 млн человек.
Правительство России на прошлой неделе утвердило пилотный проект по привлечению 10 000 мигрантов из Узбекистана. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Их будут привлекать к строительству «больших инфраструктурных объектов», в том числе на космодроме Восточный. В патентах будут указаны компании, на которые они будут работать.
В сентябре этого года вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в интервью «Известиям» говорил, что дефицит трудовых мигрантов в Москве составляет около 200 000 человек.