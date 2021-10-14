Посольство Узбекистана заявило об амнистии в РФ для 158 000 граждан республики

В конце прошлого года МВД сообщало, что количество мигрантов России в 2020 г. упало в полтора раза. По официальной статистике министерства, в России ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан, в прошлом же году их численность снизилась до 6,3 млн человек.