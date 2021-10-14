Сергей Меликов избран главой Дагестана
Депутаты Народного собрания Дагестана избрали главой республики Сергея Меликова, сообщил ТАСС. Меликов был временно исполняющим обязанности главы региона с 5 октября 2020 года. За его кандидатуру проголосовали 82 из 90 депутатов собрания.
«Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан», — сообщил председатель счетной комиссии Артур Исрапилов.
В октябре прошлого года занимавший тогда должность главы Дагестана Владимир Васильев подал в отставку. Он был назначен на должность советника президента России Владимира Путина.
Сергею Меликову 55 лет. Он служил во внутренних войсках МВД, имеет звание генерал-полковника. В 2011 г. был командующим Объединенной группировкой войск и сил по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа. С 2014 по 2016 г. Меликов был полпредом президента в СКФО, после чего стал первым замдиректора Росгвардии. До назначения врио главы республики был членом Совета Федерации от Ставрополья.