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Сергей Меликов избран главой Дагестана

Ведомости

Депутаты Народного собрания Дагестана избрали главой республики Сергея Меликова, сообщил ТАСС. Меликов был временно исполняющим обязанности главы региона с 5 октября 2020 года. За его кандидатуру проголосовали 82 из 90 депутатов собрания.

«Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан», — сообщил председатель счетной комиссии Артур Исрапилов.

В октябре прошлого года занимавший тогда должность главы Дагестана Владимир Васильев подал в отставку. Он был назначен на должность советника президента России Владимира Путина.

Сергею Меликову 55 лет. Он служил во внутренних войсках МВД, имеет звание генерал-полковника. В 2011 г. был командующим Объединенной группировкой войск и сил по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа. С 2014 по 2016 г. Меликов был полпредом президента в СКФО, после чего стал первым замдиректора Росгвардии. До назначения врио главы республики был  членом Совета Федерации от Ставрополья.

Ранее по теме: Главой Дагестана вместо Владимира Васильева стал Сергей Меликов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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