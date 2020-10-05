Главой Дагестана вместо Владимира Васильева стал Сергей Меликов

Меликову 55 лет, он служил во внутренних войсках МВД, имеет звание генерал-полковника. В 2011 г. был командующим Объединенной группировкой войск и сил по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа. С 2014 по 2016 г. Меликов был полпредом президента в СКФО, после чего стал первым замдиректора Росгвардии. С прошлого года Меликов – член Совета Федерации от Ставрополья. Васильев за три года сделал в республике все, что мог, и вряд ли кто-то сделал бы больше, считает политолог Алексей Малашенко: «Дагестан – самая тяжелая республика. Возможно, Васильев устал. При нем в республике стало относительно стабильно – он прижал коррупцию, терроризма, как раньше, не было. Поэтому три года назад, когда его назначали, был сделан очень правильный выбор».