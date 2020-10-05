Главой Дагестана вместо Владимира Васильева стал Сергей Меликов

Главой Дагестана вместо Владимира Васильева стал Сергей МеликовВасильев выполнил задачу, связанную с антикоррупционной кампанией в регионе, говорят эксперты
Глава Дагестана Владимир Васильев подал в отставку. Владимир Путин назначил врио главы региона бывшего полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Сергея Меликова. Васильева президент назначил своим советником. Утвердить Меликова главой региона в следующем сентябре должно будет народное собрание Дагестана.
Путин принял отставку Васильева в режиме видеоконференции. Васильев отчитался об итогах своей работы, отметив, что выполнял поставленную президентом задачу – «прослойку между бюджетом и людьми очистить от мздоимцев». Дагестан за три года стал «чемпионом в стране по количеству привлеченных к ответственности должностных лиц», отметил Васильев. Теперь «откровенное воровство» сократилось, размер республиканского бюджета увеличился на 70% (со 100 млрд до 170 млрд руб.), республика начала собирать налоги и смогла выделить 2,5 млрд руб. на решение проблемы водоснабжения и мелиорации, отметил Васильев. Меликов пообещал Путину продолжать начатую при Васильеве борьбу с коронавирусом, развивать экономический потенциал республики, повышать ее инвестиционную привлекательность и налаживать обратную связь с жителями. Путин добавил еще несколько задач: в частности, поддержание межнационального мира и продолжение декриминализации республики.
Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 г., он на этом посту сменил Рамазана Абдулатипова. Начав службу в МВД, он дослужился в 1997 г. до должности замминистра – начальника Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, работал в Совбезе, а с 2003 г. – депутатом Госдумы, где возглавлял комитет Госдумы по безопасности. С 2012 по 2017 г. был руководителем фракции «Единой России». После прихода Васильева в Дагестан в регионе началась антикоррупционная кампания, были арестованы многие чиновники дагестанского правительства, в том числе врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и др.
Меликову 55 лет, он служил во внутренних войсках МВД, имеет звание генерал-полковника. В 2011 г. был командующим Объединенной группировкой войск и сил по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа. С 2014 по 2016 г. Меликов был полпредом президента в СКФО, после чего стал первым замдиректора Росгвардии. С прошлого года Меликов – член Совета Федерации от Ставрополья. Васильев за три года сделал в республике все, что мог, и вряд ли кто-то сделал бы больше, считает политолог Алексей Малашенко: «Дагестан – самая тяжелая республика. Возможно, Васильев устал. При нем в республике стало относительно стабильно – он прижал коррупцию, терроризма, как раньше, не было. Поэтому три года назад, когда его назначали, был сделан очень правильный выбор».
Васильев «избыл свое предназначение» в Дагестане, этим и объясняется его отставка, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов: «Это случилось даже не сегодня, а еще где-то год-полтора назад». Тогда же пошли первые слухи об уходе Васильева и его замене Меликовым, чья кандидатура обсуждалась еще перед назначением Васильева, напоминает он. «Задачей Васильева было олицетворять собой зачистку остатков старой дагестанской элиты. Он не был непосредственным чистильщиком, чистили силовики. Васильев – заслуженный московский генерал, ни этнически, ни биографически с республикой не связанный, – был символом этого процесса. Закончилась чистка – закончилась и миссия Васильева», – поясняет Иванов.