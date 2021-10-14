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Хинштейн заявил о проверке информации о счетах в Лихтенштейне у депутата Веллера

Ведомости

Запросы о предполагаемом наличии у депутата Госдумы Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне в ближайшее время будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг, сообщил в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн.

«Напомню, что принятый по инициативе президента закон впрямую запрещает нам, людям, занимающим/замещающим госдолжности, владеть иностранными счетами. И неважно: 1 доллар лежит там или 4,1 млн евро. Есть счет — значит, долой с госслужбы или из депутатов», — заявил Хинштейн. Он пообещал публично сообщить о результатах проверок данных о депутате, который является членом «Единой России».

Ранее в интернете появилась информация о том, что у депутата Алексея Веллера есть счет в LGT Bank в Лихтенштейне, на котором хранится 4 млн евро. Банк работает с 2016 г., однако за это время Веллер ни разу не внес сведения о счете в декларацию. Алексей Веллер – бывший мэр Мурманска, бывший депутат Госдумы от Мурманской области, а сейчас депутат от Красноярского края.

Закон о запрете госслужащим иметь иностранные счета вступил в силу в России 19 августа. Запрет распространяется на россиян, которые занимают госдолжности, руководство Генпрокуратуры, ЦБ, госкорпораций, федеральных органов исполнительной власти и региональные власти. Счета в иностранных банках запрещено иметь госслужащим, их супругам и несовершеннолетним детям, а также кандидатам на выборные должности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных