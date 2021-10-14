Хинштейн заявил о проверке информации о счетах в Лихтенштейне у депутата Веллера

Ранее в интернете появилась информация о том, что у депутата Алексея Веллера есть счет в LGT Bank в Лихтенштейне, на котором хранится 4 млн евро. Банк работает с 2016 г., однако за это время Веллер ни разу не внес сведения о счете в декларацию. Алексей Веллер – бывший мэр Мурманска, бывший депутат Госдумы от Мурманской области, а сейчас депутат от Красноярского края.