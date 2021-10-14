Хинштейн заявил о проверке информации о счетах в Лихтенштейне у депутата Веллера
Запросы о предполагаемом наличии у депутата Госдумы Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне в ближайшее время будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг, сообщил в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн.
«Напомню, что принятый по инициативе президента закон впрямую запрещает нам, людям, занимающим/замещающим госдолжности, владеть иностранными счетами. И неважно: 1 доллар лежит там или 4,1 млн евро. Есть счет — значит, долой с госслужбы или из депутатов», — заявил Хинштейн. Он пообещал публично сообщить о результатах проверок данных о депутате, который является членом «Единой России».
Ранее в интернете появилась информация о том, что у депутата Алексея Веллера есть счет в LGT Bank в Лихтенштейне, на котором хранится 4 млн евро. Банк работает с 2016 г., однако за это время Веллер ни разу не внес сведения о счете в декларацию. Алексей Веллер – бывший мэр Мурманска, бывший депутат Госдумы от Мурманской области, а сейчас депутат от Красноярского края.
Закон о запрете госслужащим иметь иностранные счета вступил в силу в России 19 августа. Запрет распространяется на россиян, которые занимают госдолжности, руководство Генпрокуратуры, ЦБ, госкорпораций, федеральных органов исполнительной власти и региональные власти. Счета в иностранных банках запрещено иметь госслужащим, их супругам и несовершеннолетним детям, а также кандидатам на выборные должности.