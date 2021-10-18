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Минздрав Латвии призвал ввести в стране локдаун

Ведомости

Латвия должна немедленно ввести локдаун, чтобы сократить число контактов между людьми и снизить рост заболеваемости COVID-19 в стране, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс.

«Немедленно должны быть установлены жесткие локдауны. Мы должны объединить усилия и остановиться на мгновение, чтобы остановить вирус», — заявил он.

Павлютс отметил, что в последнее время количество контактов между людьми снизилось лишь на 5-10%. Этого недостаточно, так как вирус продолжает распространяться «бесконтрольно», приводит заявление министра пресс-служба минздрава Латвии. Введение же строгих мер позволит сократить контакты минимум на 40%, отметил глава ведомства. 

«Сейчас как никогда важно укреплять взаимную солидарность, ответственность и защищать нашу медицинскую систему от краха, а общество — от смерти. Мы на краю обрыва, я призываю людей понять и мобилизоваться для совместных действий. Я знаю, что мы можем это сделать», — сказал Павлютс.

Среди мер, которые необходимо принять, он перечислил следующие:

- запретить проведение спортивных, культурных, развлекательных, гастрономических, оздоровительных, религиозных и прочих мероприятий;

- сохранить работу только на производствах, в строительной отрасли, на объектах критической инфраструктуры и предприятиях непрерывного цикла;

- продлить дистанционный режим для учебных заведений на три недели;

- ограничить число людей, которые могут собираться вместе, до 10 человек из двух домохозяйств;

- сократить рабочий день для людей, которые трудятся не удаленно, до 6 часов;

- усилить контроль за соблюдением антиковидных мер;

- мобилизовать систему здравоохранения.

По данным минздрава, в Латвии за сутки выявили 1253 новых случая коронавируса, скончались семь пациентов с COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии составляет 186 869 человек. Умерли 2217 из них. С 11 октября в стране ввели чрезвычайное положение на три месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных