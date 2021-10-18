Минздрав Латвии призвал ввести в стране локдаун
Латвия должна немедленно ввести локдаун, чтобы сократить число контактов между людьми и снизить рост заболеваемости COVID-19 в стране, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс.
«Немедленно должны быть установлены жесткие локдауны. Мы должны объединить усилия и остановиться на мгновение, чтобы остановить вирус», — заявил он.
Павлютс отметил, что в последнее время количество контактов между людьми снизилось лишь на 5-10%. Этого недостаточно, так как вирус продолжает распространяться «бесконтрольно», приводит заявление министра пресс-служба минздрава Латвии. Введение же строгих мер позволит сократить контакты минимум на 40%, отметил глава ведомства.
«Сейчас как никогда важно укреплять взаимную солидарность, ответственность и защищать нашу медицинскую систему от краха, а общество — от смерти. Мы на краю обрыва, я призываю людей понять и мобилизоваться для совместных действий. Я знаю, что мы можем это сделать», — сказал Павлютс.
Среди мер, которые необходимо принять, он перечислил следующие:
- запретить проведение спортивных, культурных, развлекательных, гастрономических, оздоровительных, религиозных и прочих мероприятий;
- сохранить работу только на производствах, в строительной отрасли, на объектах критической инфраструктуры и предприятиях непрерывного цикла;
- продлить дистанционный режим для учебных заведений на три недели;
- ограничить число людей, которые могут собираться вместе, до 10 человек из двух домохозяйств;
- сократить рабочий день для людей, которые трудятся не удаленно, до 6 часов;
- усилить контроль за соблюдением антиковидных мер;
- мобилизовать систему здравоохранения.
По данным минздрава, в Латвии за сутки выявили 1253 новых случая коронавируса, скончались семь пациентов с COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии составляет 186 869 человек. Умерли 2217 из них. С 11 октября в стране ввели чрезвычайное положение на три месяца.