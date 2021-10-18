Минздрав Латвии призвал ввести в стране локдаун

«Сейчас как никогда важно укреплять взаимную солидарность, ответственность и защищать нашу медицинскую систему от краха, а общество — от смерти. Мы на краю обрыва, я призываю людей понять и мобилизоваться для совместных действий. Я знаю, что мы можем это сделать», — сказал Павлютс.