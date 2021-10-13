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В ВОЗ заявили о снижении числа случаев смерти из-за коронавируса в мире

Ведомости

Число еженедельно регистрируемых случаев смерти от коронавируса в мире продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низом уровне почти за год, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

При этом он подчеркнул, что число летальных исходов «все еще неприемлемо высоко» — почти 50 000 случаев за неделю. По его словам, реальное число еще выше. Смертность является наиболее высокой в странах, которые «имеют наименьший доступ к вакцинам от COVID-19».

По данным ВОЗ на 13 октября, в мире за весь период пандемии было зарегистрировано 4,8 млн случаев смерти от коронавируса. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 238,5 млн.

По данным оперштаба, в России за последние сутки от коронавируса скончались 984 человека. Показатель превысил рекорд, установленный 12 октября – 973 смерти за сутки. За все время пандемии в стране зарегистрировано 219 329 смертей от вируса.

Ранее по теме: В России второй день подряд выявили максимум смертей от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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