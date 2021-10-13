В ВОЗ заявили о снижении числа случаев смерти из-за коронавируса в мире
Число еженедельно регистрируемых случаев смерти от коронавируса в мире продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низом уровне почти за год, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
«Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.
При этом он подчеркнул, что число летальных исходов «все еще неприемлемо высоко» — почти 50 000 случаев за неделю. По его словам, реальное число еще выше. Смертность является наиболее высокой в странах, которые «имеют наименьший доступ к вакцинам от COVID-19».
По данным ВОЗ на 13 октября, в мире за весь период пандемии было зарегистрировано 4,8 млн случаев смерти от коронавируса. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 238,5 млн.
По данным оперштаба, в России за последние сутки от коронавируса скончались 984 человека. Показатель превысил рекорд, установленный 12 октября – 973 смерти за сутки. За все время пандемии в стране зарегистрировано 219 329 смертей от вируса.