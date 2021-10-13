В ВОЗ заявили о снижении числа случаев смерти из-за коронавируса в мире

При этом он подчеркнул, что число летальных исходов «все еще неприемлемо высоко» — почти 50 000 случаев за неделю. По его словам, реальное число еще выше. Смертность является наиболее высокой в странах, которые «имеют наименьший доступ к вакцинам от COVID-19».