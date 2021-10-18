Минцифры запустит супер-приложение «Госуслуги» в 2022 году
Минцифры планирует запуск супер-приложения «Госуслуги» в 2022 г., оно будет подстраиваться под пользователя и предлагать услуги, которые могут быть ему интересны, сообщил глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«В следующем году мы планируем запускать большой супер-апп, мы его называем супер-апп, мобильное приложение "Госуслуги", которое тоже должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены, которые ему могут быть интересны. В этом смысле проактивное оказание услуг для нас очень важная часть», — рассказал Шадаев (цитата по ТАСС).
Он напомнил, что в этом году Минцифры запустило новую интернет-версию портала госуслуг. На ней есть много новых технических возможностей, в том числе пользователь сможет максимально быстро заполнить нужное заявление. Шадаев выразил надежду, что старая версия портала будет отключена до конца года.
Ранее Шадаев сообщил, что детей младше 14 лет можно будет зарегистрировать на портале госуслуг. Такая возможность появится до конца следующего года.