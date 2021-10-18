Минцифры запустит супер-приложение «Госуслуги» в 2022 году

«В следующем году мы планируем запускать большой супер-апп, мы его называем супер-апп, мобильное приложение "Госуслуги", которое тоже должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены, которые ему могут быть интересны. В этом смысле проактивное оказание услуг для нас очень важная часть», — рассказал Шадаев (цитата по ТАСС).