В Чувашии продлят осенние каникулы для школьников из-за коронавируса

Глава Чувашии Олег Николаев назвал решение о продлении школьных каникул правильным. «Это правильное решение. К тому же у нас в ноябре четыре выходных дня, родители будут дома, семьи смогут провести время вместе, а самое главное – таким длительным промежутком мы разрываем цепочку возможного распространения коронавирусной инфекции», – отметил он.