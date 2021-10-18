В Чувашии продлят осенние каникулы для школьников из-за коронавируса
В школах Чувашии осенние каникулы продлятся две недели вместо одной из-за роста количества заболевших коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«В связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией в республике и.о. министра образования Чувашии рекомендовал провести школьные каникулы по всей республике – с 25 октября по 7 ноября – вместо ранее планируемых семи дней. Кроме того, он предложил объявить эти дни выходными в учреждениях дополнительного образования», — говорится в сообщении.
Глава Чувашии Олег Николаев назвал решение о продлении школьных каникул правильным. «Это правильное решение. К тому же у нас в ноябре четыре выходных дня, родители будут дома, семьи смогут провести время вместе, а самое главное – таким длительным промежутком мы разрываем цепочку возможного распространения коронавирусной инфекции», – отметил он.
С 10 октября в регионе ввели обязательное использование QR-кодов при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых мест. До этого в Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 октября, в Чувашии за сутки выявили 118 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек скончались. За все время пандемии в регионе зафиксировали 35 822 случая коронавируса, умерли 2542 пациента.