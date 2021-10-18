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В Чувашии продлят осенние каникулы для школьников из-за коронавируса

Ведомости

В школах Чувашии осенние каникулы продлятся две недели вместо одной из-за роста количества заболевших коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«В связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией в республике и.о. министра образования Чувашии рекомендовал провести школьные каникулы по всей республике – с 25 октября по 7 ноября – вместо ранее планируемых семи дней. Кроме того, он предложил объявить эти дни выходными в учреждениях дополнительного образования», — говорится в сообщении.

Глава Чувашии Олег Николаев назвал решение о продлении школьных каникул правильным. «Это правильное решение. К тому же у нас в ноябре четыре выходных дня, родители будут дома, семьи смогут провести время вместе, а самое главное – таким длительным промежутком мы разрываем цепочку возможного распространения коронавирусной инфекции», – отметил он.

С 10 октября в регионе ввели обязательное использование QR-кодов при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых мест. До этого в Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 октября, в Чувашии за сутки выявили 118 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек скончались. За все время пандемии в регионе зафиксировали 35 822 случая коронавируса, умерли 2542 пациента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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