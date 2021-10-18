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В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

Ведомости

Власти Тюменской области ввели требование об обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан. Постановление главного санитарного врача опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Обеспечить с 18.10.21 г. проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях (учреждениях) независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей», — говорится в постановлении.

Далее в постановлении перечисляются категории граждан, которым необходимо вакцинироваться:

- работники сферы высшего образования, здравоохранения, физической культуры и спорта;

- сотрудники сферы обслуживания;

- государственные гражданские служащие, муниципальные гражданские служащие, работники органов власти и местного самоуправления;

- работники клиринговых компаний;

- работники многофункциональных центров;

- лица, работающие вахтовым методом;

- лица, подлежащие призыву на военную службу.

Требование об обязательной вакцинации не распространяется на граждан, которые имеют медицинские противопоказания к прививке.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 октября, в Тюменской области за последние сутки выявили 298 новых случаев заболевания коронавирусом, 27 человек скончались. За все время пандемии в регионе зафиксировали 66 545 случаев коронавируса, умерли 2164 пациента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных