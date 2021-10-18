В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

«Обеспечить с 18.10.21 г. проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях (учреждениях) независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей», — говорится в постановлении.