В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан
Власти Тюменской области ввели требование об обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан. Постановление главного санитарного врача опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
«Обеспечить с 18.10.21 г. проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях (учреждениях) независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей», — говорится в постановлении.
Далее в постановлении перечисляются категории граждан, которым необходимо вакцинироваться:
- работники сферы высшего образования, здравоохранения, физической культуры и спорта;
- сотрудники сферы обслуживания;
- государственные гражданские служащие, муниципальные гражданские служащие, работники органов власти и местного самоуправления;
- работники клиринговых компаний;
- работники многофункциональных центров;
- лица, работающие вахтовым методом;
- лица, подлежащие призыву на военную службу.
Требование об обязательной вакцинации не распространяется на граждан, которые имеют медицинские противопоказания к прививке.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 октября, в Тюменской области за последние сутки выявили 298 новых случаев заболевания коронавирусом, 27 человек скончались. За все время пандемии в регионе зафиксировали 66 545 случаев коронавируса, умерли 2164 пациента.