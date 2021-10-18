В Саратовской области решили ввести систему QR-кодов

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 октября, в Саратовской области за последние сутки выявили 408 новых случаев заболевания коронавирусом, 19 человек скончались. За все время пандемии в регионе зафиксировали 95 176 случаев коронавируса, умерли 3 503 пациента.