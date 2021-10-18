В Саратовской области решили ввести систему QR-кодов
Власти Саратовской области приняли решение о поэтапном введении системы QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов.
«Принято решение поэтапного введения на территории Саратовской области системы QR-кодов с 25 октября. Перечень мест, где необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, будет определён в ближайшие часы», — написал Грибов в Instagram по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
QR-коды, подтверждающие вакцинацию и необходимые для посещения некоторых общественных мест и мероприятий, уже ввели более 20 российских регионов.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 октября, в Саратовской области за последние сутки выявили 408 новых случаев заболевания коронавирусом, 19 человек скончались. За все время пандемии в регионе зафиксировали 95 176 случаев коронавируса, умерли 3 503 пациента.