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В Саратовской области решили ввести систему QR-кодов

Ведомости

Власти Саратовской области приняли решение о поэтапном введении системы QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов.

«Принято решение поэтапного введения на территории Саратовской области системы QR-кодов с 25 октября. Перечень мест, где необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, будет определён в ближайшие часы», — написал Грибов в Instagram по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

QR-коды, подтверждающие вакцинацию и необходимые для посещения некоторых общественных мест и мероприятий, уже ввели более 20 российских регионов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 октября, в Саратовской области за последние сутки выявили 408 новых случаев заболевания коронавирусом, 19 человек скончались. За все время пандемии в регионе зафиксировали 95 176 случаев коронавируса, умерли 3 503 пациента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных