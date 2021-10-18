Латвия вводит жесткий локдаун из-за коронавируса
Локдаун будет действовать в Латвии с 21 октября по 15 ноября из-за распространения коронавируса в стране, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс.
«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Работать в этот период смогут только магазины и организации, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Все массовые мероприятия будут под запретом. Школьников, кроме учащихся 1-3 классов, переведут на дистанционный режим.
Кроме того, в Латвии вводится комендантский час. Так, жителям вне зависимости от того, вакцинировались они от COVID-19 или нет, нельзя будет выходить из дома с 20:00 до 5:00.
Ранее, 11 октября, в республике ввели чрезвычайное положение на три месяца. Однако, как рассказал Павлютс сегодня, это помогло снизить число контактов между людьми лишь на 5-10%, поэтому коронавирус продолжил «бесконтрольно» распространяться. Ввиду этого сегодня глава Минздрава призвал ввести в стране жесткий локдаун, чтобы остановить рост заболеваемости.
По данным Минздрава, в Латвии за сутки выявили 1253 новых случая коронавируса, скончались семь пациентов с COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии в стране составляет 186 869 человек. Умерли 2217 из них.