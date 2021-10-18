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Латвия вводит жесткий локдаун из-за коронавируса

Ведомости

Локдаун будет действовать в Латвии с 21 октября по 15 ноября из-за распространения коронавируса в стране, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс.

«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Работать в этот период смогут только магазины и организации, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Все массовые мероприятия будут под запретом. Школьников, кроме учащихся 1-3 классов, переведут на дистанционный режим.

Кроме того, в Латвии вводится комендантский час. Так, жителям вне зависимости от того, вакцинировались они от COVID-19 или нет, нельзя будет выходить из дома с 20:00 до 5:00.

Ранее, 11 октября, в республике ввели чрезвычайное положение на три месяца. Однако, как рассказал Павлютс сегодня, это помогло снизить число контактов между людьми лишь на 5-10%, поэтому коронавирус продолжил «бесконтрольно» распространяться. Ввиду этого сегодня глава Минздрава призвал ввести в стране жесткий локдаун, чтобы остановить рост заболеваемости.

По данным Минздрава, в Латвии за сутки выявили 1253 новых случая коронавируса, скончались семь пациентов с COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии в стране составляет 186 869 человек. Умерли 2217 из них. 

Ранее по теме: Минздрав Латвии призвал ввести в стране локдаун

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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