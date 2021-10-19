Правительство выделило 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 млрд руб. на выплаты на детей трех-семи лет, говорится на сайте правительства. 5,9 млрд руб. выделено на выплаты многодетным семьям.
Ежемесячные выплаты на детей трех-семи лет могут получить семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает показатель прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты составит от 50% до 100% прожиточного минимума ребенка. Такие выплаты сейчас получают родители 2,7 млн детей. В этом году из бюджета уже было выделено 276 млрд руб. на такие выплаты.
Мишустин также подписал распоряжение о выделении 5,9 млрд руб. на третьего и последующего ребенка в семье. Родители могут получать такое пособие до трехлетия ребенка. В бюджете на выплаты предусмотрено 59 млрд руб. Сейчас помощь получают 620 тыс. семей, а благодаря дополнительным средствам пособия получат родители еще 48 тыс. детей.
В августе семьи с детьми школьного возраста получили единовременные выплаты в размере 10 000 руб. Президент России Владимир Путин пояснил, что такие пособия были назначены для подготовки детей к школе. В прошлом году семьи с детьми также могли получить две единовременные выплаты в 10 000 руб. В октябре Путин предложил индексировать маткапитал в 2022 г. на реальную, а не прогнозную инфляцию.