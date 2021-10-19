Правительство выделило 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Ежемесячные выплаты на детей трех-семи лет могут получить семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает показатель прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты составит от 50% до 100% прожиточного минимума ребенка. Такие выплаты сейчас получают родители 2,7 млн детей. В этом году из бюджета уже было выделено 276 млрд руб. на такие выплаты.