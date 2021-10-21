Регулятор ЕС отказался назвать сроки регистрации «Спутника V»

Reuters сообщил со ссылкой на источник, что получить разрешение EMA для использования «Спутника V» на территории ЕС в этом году «совершенно невозможно». Однако если российская сторона предоставит регулятору необходимую информацию к концу ноября, то решение может быть принято в первом квартале 2022 г. В РФПИ в ответ заявили об участившихся случаях информационных атаках на «Спутник V» в СМИ и призвали опираться на официальную позицию регуляторов, а не на «недостоверные анонимные источники».