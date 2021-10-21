Мурашко наградил создателей вакцины «Спутник V»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Центра им. Гамалеи за создание первой отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщается на сайте министерства.
«За активное участие в создании и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) орденом Почета награжден один из авторов векторной вирусной платформы Народицкий Борис Савельевич — заместитель директора по научной работе подразделения Центра им. Гамалеи «Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского». Именно на этой платформе разработана лучшая российская вакцина «Спутник V», — говорится в заявлении.
Также «высокие награды» получили еще более 40 сотрудников. Они принимали участие в разработке и налаживании промышленного производства вакцины.
«Спутник V» был зарегистрирован 11 августа 2020 г. — первым в мире среди подобных препаратов. Разработчики оценили его эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент вакцина одобрена в 70 странах мира с общей численностью населения 4 млрд человек.