Мурашко наградил создателей вакцины «Спутник V»

«За активное участие в создании и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) орденом Почета награжден один из авторов векторной вирусной платформы Народицкий Борис Савельевич — заместитель директора по научной работе подразделения Центра им. Гамалеи «Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского». Именно на этой платформе разработана лучшая российская вакцина «Спутник V», — говорится в заявлении.