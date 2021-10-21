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Мурашко наградил создателей вакцины «Спутник V»

Ведомости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Центра им. Гамалеи за создание первой отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщается на сайте министерства. 

«За активное участие в создании и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) орденом Почета награжден один из авторов векторной вирусной платформы Народицкий Борис Савельевич — заместитель директора по научной работе подразделения Центра им. Гамалеи «Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского». Именно на этой платформе разработана лучшая российская вакцина «Спутник V», — говорится в заявлении. 

Также «высокие награды» получили еще более 40 сотрудников. Они принимали участие в разработке и налаживании промышленного производства вакцины.

«Спутник V» был зарегистрирован 11 августа 2020 г. — первым в мире среди подобных препаратов. Разработчики оценили его эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент вакцина одобрена в 70 странах мира с общей численностью населения 4 млрд человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных