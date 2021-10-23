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В России установлен очередной рекорд смертности от коронавируса

Ведомости

В стране за сутки от коронавирусной инфекции скончались 1075 человек, что вновь стало рекордным показателем. Днем ранее оперштаб сообщал о 1064 смертях.

Заболевшими за 24 часа признали 37 687 человек, что также стало наибольшим числом за все время пандемии. 21 октября в России был выявлен 37 141 случай. 

Полностью выздоровели от COVID-19 в России 26 077 человек. Самая напряженная ситуация по заболеваемости складывается сейчас в Москве (+7803), Санкт-Петербурге (+3360), Московской (+2783), Самарской (+997) и Нижегородской (+761) областях.

Всего в стране выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах, погибли 229 528 человек.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В многих регионах ввели систему QR-кодов и обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных