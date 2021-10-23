В России установлен очередной рекорд смертности от коронавируса
В стране за сутки от коронавирусной инфекции скончались 1075 человек, что вновь стало рекордным показателем. Днем ранее оперштаб сообщал о 1064 смертях.
Заболевшими за 24 часа признали 37 687 человек, что также стало наибольшим числом за все время пандемии. 21 октября в России был выявлен 37 141 случай.
Полностью выздоровели от COVID-19 в России 26 077 человек. Самая напряженная ситуация по заболеваемости складывается сейчас в Москве (+7803), Санкт-Петербурге (+3360), Московской (+2783), Самарской (+997) и Нижегородской (+761) областях.
Всего в стране выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах, погибли 229 528 человек.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В многих регионах ввели систему QR-кодов и обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей.