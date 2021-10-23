В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 к концу года

В России 23 октября вновь установлен рекордный прирост заболевших и умерших от коронавируса — за сутки скончались 1075 человек, заболевшими признали 37 687 человек. В стране период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями. Введенный режим позволит, согласно заключениям экспертов, «прервать цепочки заражений» коронавирусом, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.