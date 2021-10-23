В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 к концу года
Заболеваемость коронавирусом в России может снизиться к концу года, заявила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, через пару месяцев «цифры будут более спокойными». Ранее Пшеничная отмечала, что ограничения помогут остановить рост числа заболевших, но необходимо наращивать вакцинацию и соблюдать меры предосторожности.
Заболевание коронавирусной инфекцией становится сезонным, говорила также ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В январе текущего года представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что превращение коронавируса в сезонную болезнь зависит от эффективности вакцинации.
В России 23 октября вновь установлен рекордный прирост заболевших и умерших от коронавируса — за сутки скончались 1075 человек, заболевшими признали 37 687 человек. В стране период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями. Введенный режим позволит, согласно заключениям экспертов, «прервать цепочки заражений» коронавирусом, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.