Прокуратура проверит сообщения о черной воде в озере Байкал
Байкальская природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям о черной воде в озере Байкал возле села Дубинино в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли. Но прокуратура все равно организовала проверку, направила специалистов для отбора проб», — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что дальнейшую информацию представят после получения лабораторных исследований.
Ранее издание «Такие дела» опубликовало рассказ москвички Ксении о жалобах жителей на запах мазута и черное пятно на поверхности озера. Загрязнение сняли на видео родственники девушки. По их словам, «полоса черных байкальских волн» тянется на 300 метров вдоль береговой линии в Кабанском районе Бурятии между селом Дубинино и Третьей пристанью.
«Запах мазута. Это не похоже на какие-то водоросли или грязь. Рядом не ведутся никакие очистительные работы», — сообщила Ксения журналистам.
В 2013 г. БЦБК закрылся из-за негативного влияния на экологию озера. Ежегодно комбинат сбрасывал в Байкал от 27 до 49 млн т сточных вод. Проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов.