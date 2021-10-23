Прокуратура проверит сообщения о черной воде в озере Байкал

В 2013 г. БЦБК закрылся из-за негативного влияния на экологию озера. Ежегодно комбинат сбрасывал в Байкал от 27 до 49 млн т сточных вод. Проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов.