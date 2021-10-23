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Прокуратура проверит сообщения о черной воде в озере Байкал

Ведомости

Байкальская природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям о черной воде в озере Байкал возле села Дубинино в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли. Но прокуратура все равно организовала проверку, направила специалистов для отбора проб», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что дальнейшую информацию представят после получения лабораторных исследований.

Ранее издание «Такие дела» опубликовало рассказ москвички Ксении о жалобах жителей на запах мазута и черное пятно на поверхности озера. Загрязнение сняли на видео родственники девушки. По их словам, «полоса черных байкальских волн» тянется на 300 метров вдоль береговой линии в Кабанском районе Бурятии между селом Дубинино и Третьей пристанью. 

«Запах мазута. Это не похоже на какие-то водоросли или грязь. Рядом не ведутся никакие очистительные работы», — сообщила Ксения журналистам.

В августе стало известно о планах ВЭБ.РФ построить на месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) пятизвездочный санаторно-курортный комплекс за 60,15 млрд руб.

В 2013 г. БЦБК закрылся из-за негативного влияния на экологию озера. Ежегодно комбинат сбрасывал в Байкал от 27 до 49 млн т сточных вод. Проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных