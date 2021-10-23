В Москве против оголившейся у храма девушки завели дело об оскорблении чувств верующих
В отношении 22-летней Лолиты Богдановой, которая оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного, следствие возбудило уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Дело заведено по факту публикации видео с участием девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")», — рассказал источник.
Статья об оскорблении чувств верующих предусматривает наказание до одного года лишения свободы. Девушка находится под подпиской о невыезде.
В соцсетях Богданова опубликовала пост с извинениями, в котором рассказала, что сожалеет о случившемся. Видео, по ее словам, было снято два-три года назад, публиковал ролик другой человек.
Недавно храм Василия Блаженного фигурировал в деле блогера из Таджикистана, устроившего непристойную съемку. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток Руслана Бобиева, его должны выдворить за пределы России.
На тот же срок суд арестовал подругу Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в фотосессии.
Ранее Бобиев опубликовал в TikTok фото с имитацией полового акта с Чистовой на фоне храма Василия Блаженного. Девушка была одета в куртку с надписью «Полиция». После задержания блогер публично извинился.