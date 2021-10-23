В Петербурге пятерых медиков задержали за фиктивные прививки от коронавируса

В отношении врача и медсестер одного из медучреждений Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, медики получили от 12 граждан не менее 100 000 руб. за внесение фиктивных данных о вакцинации от COVID-19 и выдачу справок. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.