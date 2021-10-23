В Петербурге пятерых медиков задержали за фиктивные прививки от коронавируса
В отношении врача и медсестер одного из медучреждений Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, медики получили от 12 граждан не менее 100 000 руб. за внесение фиктивных данных о вакцинации от COVID-19 и выдачу справок. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
О фиктивной вакцинации сообщили в Следственном комитете Санкт-Петербурга и МВД. Сейчас следователи и сотрудники полиции проверяют информацию об участии медиков в аналогичных эпизодах и устанавливают их соучастников.
В полиции рассказали, что медиков задержали в медучреждении на улице Льва Толстого еще 21 октября.
«После исполнения фиктивной вакцинации неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на пациентов. При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в электронном сервисе «Госуслуги», — говорится в сообщении МВД.
Согласно ч. 1 ст. 327 УК за подделку документов грозит до двух лет лишения свободы.