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В Петербурге пятерых медиков задержали за фиктивные прививки от коронавируса

Ведомости

В отношении врача и медсестер одного из медучреждений Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, медики получили от 12 граждан  не менее 100 000 руб. за внесение фиктивных  данных о вакцинации от COVID-19 и выдачу справок. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. 

О фиктивной вакцинации сообщили в Следственном комитете Санкт-Петербурга и МВД. Сейчас следователи и сотрудники полиции проверяют информацию об участии медиков в аналогичных эпизодах и устанавливают их соучастников. 

В полиции рассказали, что медиков задержали в медучреждении на улице Льва Толстого еще 21 октября. 

«После исполнения фиктивной вакцинации неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на пациентов. При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в электронном сервисе «Госуслуги», — говорится в сообщении МВД. 

В июле сотрудники МВД в 12 субъектах выявили не менее 14 случаев подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса медиками, следует из публикаций на официальных сайтах ГУ МВД и сообщений СМИ, которые проанализировали «Ведомости».

Согласно ч. 1 ст. 327 УК за подделку документов грозит до двух лет лишения свободы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных