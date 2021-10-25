Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается», — сказал Гинцбург. По его словам, более частая ревакцинация не принесет вреда, однако и дополнительной пользы может не быть. Если до ревакцинации был высокий уровень антител, после нее он останется таким же.