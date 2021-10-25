Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса
Оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса — полгода, можно делать повторную прививку чаще, но это не даст дополнительной пользы, сообщил ТАСС директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается», — сказал Гинцбург. По его словам, более частая ревакцинация не принесет вреда, однако и дополнительной пользы может не быть. Если до ревакцинации был высокий уровень антител, после нее он останется таким же.
По мнению Гинцбурга, полгода после прививки — оптимальный срок для ревакцинации, потому что это минимальный срок, при котором выработавшиеся антитела держатся на высоком уровне и защищают от коронавируса. Также проходить ревакцинацию нужно, чтобы защищаться от дельта-штамма коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ревакцинацию прошли более 2,5 млн россиян. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53,5 млн россиян, двумя компонентами — около 49,2 млн. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 45,7%.