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Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса

Ведомости

Оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса — полгода, можно делать повторную прививку чаще, но это не даст дополнительной пользы, сообщил ТАСС директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. 

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается», — сказал Гинцбург. По его словам, более частая ревакцинация не принесет вреда, однако и дополнительной пользы может не быть. Если до ревакцинации был высокий уровень антител, после нее он останется таким же. 

По мнению Гинцбурга, полгода после прививки — оптимальный срок для ревакцинации, потому что это минимальный срок, при котором выработавшиеся антитела держатся на высоком уровне и защищают от коронавируса. Также проходить ревакцинацию нужно, чтобы защищаться от дельта-штамма коронавируса. 

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ревакцинацию прошли более 2,5 млн россиян. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53,5 млн россиян, двумя компонентами — около 49,2 млн. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 45,7%.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 к концу года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных