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Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана в первом туре

Ведомости

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах, набрав 80,1% в первом туре голосования, заявил глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции, пишут «РИА Новости»

По итогам голосования второе место занял зампредседателя Народно-демократической партии Узбекистана Максуд Варисов с 6,6%, третье — председатель Национально-демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров с 5,5%, четвертое — лидер Экологической партии Нарзулло Обломурадов с 4,1%. И последнее место у председателя Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Бахрома Абдухалимова c 3,4%.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В стране 4 декабря 2016 г. прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиёев, занимавший пост премьер-министра.

Ранее по теме: Посольство Узбекистана заявило об амнистии в РФ для 158 000 граждан республики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных