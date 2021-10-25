Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана в первом туре
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах, набрав 80,1% в первом туре голосования, заявил глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции, пишут «РИА Новости»
По итогам голосования второе место занял зампредседателя Народно-демократической партии Узбекистана Максуд Варисов с 6,6%, третье — председатель Национально-демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров с 5,5%, четвертое — лидер Экологической партии Нарзулло Обломурадов с 4,1%. И последнее место у председателя Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Бахрома Абдухалимова c 3,4%.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В стране 4 декабря 2016 г. прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиёев, занимавший пост премьер-министра.