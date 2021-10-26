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Больше половины россиян готовы сменить профессию из-за локдауна

Ведомости

Более половины россиян готовы сменить профессию, если в стране начнется длительный локдаун, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса образовательной платформы GeekBrains. В опросе приняли участие более 4500 человек старше 18 лет. 

Среди опрошенных 54,6% заявили, что готовы сменить профессию. Из тех, кто не прочь сменить профессию в случае длительного локдауна, 41,6% отметили, что точно готовы. Еще 13% выразили желание сменить профессию, но сообщили, что боятся это сделать. Не планируют менять специальность 12,1%: из них 10,5% россиян заявили, что уже работают по специальности, востребованной во время локдауна. 11,6% опрошенных рассказали, что уже задумывались о смене профессии.

Готовы вернуться на работу в офис после нерабочей недели только 27% участников опроса. 16,7% из них пояснили, что работают в офисе продуктивнее, 10,7% не любят работать удаленно. 33,6% опрошенных заявили, что хотели бы работать в гибридном формате, из них 22,7% хотели бы продолжать работать удаленно. Еще 11,2% отметили, что лучше работают из дома. 2,4% не хотят возвращаться в офис, потому что боятся заболеть. 

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Ранее сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты исследования, согласно которым около половины россиян, 49%, выразили желание продолжить работу в эти дни. Свое решение они объяснили тем, что отложенные задачи все равно предстоит выполнить в более сжатые сроки, и серой зарплатой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных