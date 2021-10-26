Больше половины россиян готовы сменить профессию из-за локдауна
Среди опрошенных 54,6% заявили, что готовы сменить профессию. Из тех, кто не прочь сменить профессию в случае длительного локдауна, 41,6% отметили, что точно готовы. Еще 13% выразили желание сменить профессию, но сообщили, что боятся это сделать. Не планируют менять специальность 12,1%: из них 10,5% россиян заявили, что уже работают по специальности, востребованной во время локдауна. 11,6% опрошенных рассказали, что уже задумывались о смене профессии.
Готовы вернуться на работу в офис после нерабочей недели только 27% участников опроса. 16,7% из них пояснили, что работают в офисе продуктивнее, 10,7% не любят работать удаленно. 33,6% опрошенных заявили, что хотели бы работать в гибридном формате, из них 22,7% хотели бы продолжать работать удаленно. Еще 11,2% отметили, что лучше работают из дома. 2,4% не хотят возвращаться в офис, потому что боятся заболеть.
Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Ранее сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты исследования, согласно которым около половины россиян, 49%, выразили желание продолжить работу в эти дни. Свое решение они объяснили тем, что отложенные задачи все равно предстоит выполнить в более сжатые сроки, и серой зарплатой.