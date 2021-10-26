Больше половины россиян готовы сменить профессию из-за локдауна

Готовы вернуться на работу в офис после нерабочей недели только 27% участников опроса. 16,7% из них пояснили, что работают в офисе продуктивнее, 10,7% не любят работать удаленно. 33,6% опрошенных заявили, что хотели бы работать в гибридном формате, из них 22,7% хотели бы продолжать работать удаленно. Еще 11,2% отметили, что лучше работают из дома. 2,4% не хотят возвращаться в офис, потому что боятся заболеть.