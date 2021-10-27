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ФСБ сообщила о задержании возможного пособника террористов в Вологде

Ведомости

ФСБ задержало жителя Вологды по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и сборе криптовалюты для финансирования боевиков, сообщил «Интерфакс».

Задержанный 1991 года рождения был ранее судим за террористические преступления. По данным ФСБ, после выхода из тюрьмы он установил контакты с террористами. По версии следствия, мужчина создал цифровой кошелек и администрировал его, а также создал закрытые сообщества в соцсети, где собирал деньги для организации. Также он учил террористов анонимной работе в интернете, готовил и направлял им инструкции по соблюдению конспирации. 

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). 

22 октября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае, который готовил сторонник ИГ. По данным ведомства, теракты планировались «на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельной взрывчатки. В ходе обыска дома у задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельной бомбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных