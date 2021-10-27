ФСБ сообщила о задержании возможного пособника террористов в Вологде
ФСБ задержало жителя Вологды по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и сборе криптовалюты для финансирования боевиков, сообщил «Интерфакс».
Задержанный 1991 года рождения был ранее судим за террористические преступления. По данным ФСБ, после выхода из тюрьмы он установил контакты с террористами. По версии следствия, мужчина создал цифровой кошелек и администрировал его, а также создал закрытые сообщества в соцсети, где собирал деньги для организации. Также он учил террористов анонимной работе в интернете, готовил и направлял им инструкции по соблюдению конспирации.
Против задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
22 октября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае, который готовил сторонник ИГ. По данным ведомства, теракты планировались «на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельной взрывчатки. В ходе обыска дома у задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельной бомбы.