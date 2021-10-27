ФСБ сообщила о задержании возможного пособника террористов в Вологде

Задержанный 1991 года рождения был ранее судим за террористические преступления. По данным ФСБ, после выхода из тюрьмы он установил контакты с террористами. По версии следствия, мужчина создал цифровой кошелек и администрировал его, а также создал закрытые сообщества в соцсети, где собирал деньги для организации. Также он учил террористов анонимной работе в интернете, готовил и направлял им инструкции по соблюдению конспирации.