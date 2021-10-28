Минюст предложил ввести скидки на уплату штрафов в новом КоАП

Министерство предложило разрешить россиянам платить одну треть от минимального штрафа за не грубое административное правонарушение, совершенное впервые, если нарушитель не оспаривает свою вину. Также россияне получат скидку 50% при уплате штрафа за не грубое правонарушение в течение 20 дней после вынесения постановления. Если человек впервые совершил грубое административное правонарушение или не грубое, но есть отягчяющие обстоятельства, когда нельзя назначить предупреждение, размер штрафа не будет выше половины суммы минимального и максимального его размеров.