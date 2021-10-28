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Минюст предложил ввести скидки на уплату штрафов в новом КоАП

Ведомости

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается ввести скидки на уплату штрафов за различные нарушения, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Министерство предложило разрешить россиянам платить одну треть от минимального штрафа за не грубое административное правонарушение, совершенное впервые, если нарушитель не оспаривает свою вину. Также россияне получат скидку 50% при уплате штрафа за не грубое правонарушение в течение 20 дней после вынесения постановления. Если человек впервые совершил грубое административное правонарушение или не грубое, но есть отягчяющие обстоятельства, когда нельзя назначить предупреждение, размер штрафа не будет выше половины суммы минимального и максимального его размеров. 

В проекте КоАП вводится запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, уточнили в Минюсте.

Редакция нового КоАПа – третья за последние два года. Первые две вызвали довольно резкую негативную реакцию делового сообщества и депутатов и так и не дошли до рассмотрения в Госдуме. Последняя версия кодекса стала значительно мягче.

Ранее стало известно, что в новом проекте КоАП появится понятие «сделки со следствием». В документе сказано, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может заключить с госорганом специальное соглашение и таким образом смягчить уровень наказания. Кроме того, за первое нарушение КоАП малый бизнес планируют освободить от штрафов.

Ранее по теме: Малый бизнес планируют освободить от штрафов за первое нарушение КоАП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных