Песков призвал минимизировать последствия пандемии для сферы прав человека
Пандемия коронавируса де-факто приводит к поражению граждан в некоторых свободах, нужно минимизировать это, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вчера председатель Конституционного суда Валерий Зорькин опубликовал статью «Под знаком Основного закона», в которой заявил, что условиях пандемии, борьбы с терроризмом и кризисами растет опасность произвольного вторжения в сферу конституционных прав человека. В статье Зорькин говорит, что в условиях кризиса у государственной власти «возникает большой соблазн» пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь, по его убеждению, не всегда правильный.
«Безусловно, это вызовы с которыми мы сталкиваемся и такие беспрецедентные как пандемия коронавируса, конечно же, она так или иначе де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни, эта пандемия убивает. И, конечно, очень важно делать все, что минимизировать поражение», — сказал он.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд.