Песков призвал минимизировать последствия пандемии для сферы прав человека

«Безусловно, это вызовы с которыми мы сталкиваемся и такие беспрецедентные как пандемия коронавируса, конечно же, она так или иначе де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни, эта пандемия убивает. И, конечно, очень важно делать все, что минимизировать поражение», — сказал он.