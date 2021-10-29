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Песков призвал минимизировать последствия пандемии для сферы прав человека

Ведомости

Пандемия коронавируса де-факто приводит к поражению граждан в некоторых свободах, нужно минимизировать это, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Вчера председатель Конституционного суда Валерий Зорькин опубликовал статью «Под знаком Основного закона», в которой заявил, что условиях пандемии, борьбы с терроризмом и кризисами растет опасность произвольного вторжения в сферу конституционных прав человека. В статье Зорькин говорит, что в условиях кризиса у государственной власти «возникает большой соблазн» пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь, по его убеждению, не всегда правильный.

«Безусловно, это вызовы с которыми мы сталкиваемся и такие беспрецедентные как пандемия коронавируса, конечно же, она так или иначе де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни, эта пандемия убивает. И, конечно, очень важно делать все, что минимизировать поражение», — сказал он.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. 

Ранее по теме: Председатель КС заявил об опасности вторжения в сферу прав человека при пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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