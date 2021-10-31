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В России за сутки выявили почти 41 000 случаев коронавируса

Ведомости

В стране за сутки выявили 40 993 случая коронавируса, что вновь стало максимальным числом с начала пандемии. Скончались 1158 человек, выздоровели 27 115 пациентов, сообщил оперштаб.

Сутками ранее в России зафиксировали 40 251 случай коронавируса, что также стало рекордным числом. 30 октября оперштаб сообщал о 1160 смертях.

В топ-5 по приросту заболевших по-прежнему входят Москва, (+7603), Санкт-Петербург (+3597), Московская (+2737), Самарская (+1458) и Нижегородская (+799) области.

В Москве за сутки госпитализированы 1548 человек, скончались 94 пациента, на ИВЛ находятся 749 человек. Выздоровевшими от инфекции признали 5050 москвичей.

Всего в России выявлено 8 513 790 случаев коронавируса, зафиксировано 238 538 летальных исходов, выздоровели 7 358 539 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных