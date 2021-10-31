В России за сутки выявили почти 41 000 случаев коронавируса
В стране за сутки выявили 40 993 случая коронавируса, что вновь стало максимальным числом с начала пандемии. Скончались 1158 человек, выздоровели 27 115 пациентов, сообщил оперштаб.
Сутками ранее в России зафиксировали 40 251 случай коронавируса, что также стало рекордным числом. 30 октября оперштаб сообщал о 1160 смертях.
В топ-5 по приросту заболевших по-прежнему входят Москва, (+7603), Санкт-Петербург (+3597), Московская (+2737), Самарская (+1458) и Нижегородская (+799) области.
В Москве за сутки госпитализированы 1548 человек, скончались 94 пациента, на ИВЛ находятся 749 человек. Выздоровевшими от инфекции признали 5050 москвичей.
Всего в России выявлено 8 513 790 случаев коронавируса, зафиксировано 238 538 летальных исходов, выздоровели 7 358 539 человек.