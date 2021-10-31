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Девять туристов из России пострадали в ДТП в Анталье

Ведомости

Автобус с группой из 12 российских туристов направлялся в аэропорт и попал в аварию в городе Серик провинции Анталья. В ДТП пострадали девять человек, трое из них находятся в состоянии средней тяжести, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.

Авария произошла в воскресенье в 07.30 утра. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, оказался на встречной полосе и перевернулся.

Туристы с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие больницы для оказания экстренной помощи. 

«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

На место аварии и в медучреждения выехал сотрудник Генконсульства. Водитель автобуса задержан до выяснения обстоятельств инцидента.

Генконсульство находится в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных