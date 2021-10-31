Девять туристов из России пострадали в ДТП в Анталье
Автобус с группой из 12 российских туристов направлялся в аэропорт и попал в аварию в городе Серик провинции Анталья. В ДТП пострадали девять человек, трое из них находятся в состоянии средней тяжести, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
Авария произошла в воскресенье в 07.30 утра. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, оказался на встречной полосе и перевернулся.
Туристы с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие больницы для оказания экстренной помощи.
«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
На место аварии и в медучреждения выехал сотрудник Генконсульства. Водитель автобуса задержан до выяснения обстоятельств инцидента.
Генконсульство находится в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании.