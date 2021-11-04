Собянин сообщил о замедлении прироста числа госпитализаций с COVID-19
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в сутки в Москве за неделю снизилось с 1600 до 1500, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Нет динамики роста: у нас где-то около 1500 госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1600 — 1700» – отметил Собянин.
Вчера Собянин сообщил, что в Москве не будут продлеваться после 7 ноября. Ранее такой режим был введен с 28 октября по 7 ноября. В период нерабочих дней общепит работает только на доставку и навынос, учреждения культуры пускают посетителей по QR-кодам, массовые мероприятия не проводятся.
За последние сутки в Москве было выявлено 6305 случаев заражения коронавирусом. 6633 пациента выздоровели от COVID-19, 97 – скончались. Уровень коллективного иммунитета в Москве составляет 62,7% при целевом значении в 80%. В городе введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий населения с высоким риском заражения.