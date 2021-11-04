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Собянин сообщил о замедлении прироста числа госпитализаций с COVID-19

Ведомости

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в сутки в Москве за неделю снизилось с 1600 до 1500, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Нет динамики роста: у нас где-то около 1500 госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1600 — 1700» – отметил Собянин.

Вчера Собянин сообщил, что в Москве не будут продлеваться после 7 ноября. Ранее такой режим был введен с 28 октября по 7 ноября. В период нерабочих дней общепит работает только на доставку и навынос, учреждения культуры пускают посетителей по QR-кодам, массовые мероприятия не проводятся.

За последние сутки в Москве было выявлено 6305 случаев заражения коронавирусом. 6633 пациента выздоровели от COVID-19, 97 – скончались. Уровень коллективного иммунитета в Москве составляет 62,7% при целевом значении в 80%. В городе введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий населения с высоким риском заражения.

Ранее по теме: Власти Москвы не будут продлевать нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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