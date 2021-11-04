Собянин сообщил о замедлении прироста числа госпитализаций с COVID-19

Вчера Собянин сообщил, что в Москве не будут продлеваться после 7 ноября. Ранее такой режим был введен с 28 октября по 7 ноября. В период нерабочих дней общепит работает только на доставку и навынос, учреждения культуры пускают посетителей по QR-кодам, массовые мероприятия не проводятся.