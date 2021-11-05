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Лотерею среди вакцинированных от COVID-19 продлили до конца года

Ведомости

Срок проведения розыгрыша денежных призов среди россиян, вакцинированных от COVID-19, был продлен еще на месяц, сообщила пресс-служба правительства РФ.

По прежним правилам лотерея должна была завершиться 1 декабря, теперь этот срок продлен до 31 декабря. Число победителей розыгрыша, которые получат по 100 000 руб., вырастет до 2000 человек, говорится в сообщении.

Программа поощрениях вакцинированных граждан РФ была запущена 1 сентября. Для определения победителя используется Единый регистр вакцинированных. Компьютер выбирает их случайным образом по уникальному номеру записи. Номера сертификатов победителей публикуются на сайте проекта «Бонус за здоровье», кроме того, информацию о призе можно получить в личном кабинете на сайте госуслуг.

Денежные призы выплачиваются в течение полугода с даты проведения розыгрыша и зачисляются на банковскую карту «Мир». Победителю нужно указать номер карты в личном кабинете на портале «Госуслуги» не позднее трех месяцев с даты получения уведомления.

В Москве среди сделавших прививку или прошедших ревакцинация с 18 октября по 21 ноября разыгрывают 10 квартир. Похожие конкурсы с денежными призами объявили и в других городах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных