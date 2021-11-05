Лотерею среди вакцинированных от COVID-19 продлили до конца года

Программа поощрениях вакцинированных граждан РФ была запущена 1 сентября. Для определения победителя используется Единый регистр вакцинированных. Компьютер выбирает их случайным образом по уникальному номеру записи. Номера сертификатов победителей публикуются на сайте проекта «Бонус за здоровье», кроме того, информацию о призе можно получить в личном кабинете на сайте госуслуг.