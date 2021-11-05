Лотерею среди вакцинированных от COVID-19 продлили до конца года
Срок проведения розыгрыша денежных призов среди россиян, вакцинированных от COVID-19, был продлен еще на месяц, сообщила пресс-служба правительства РФ.
По прежним правилам лотерея должна была завершиться 1 декабря, теперь этот срок продлен до 31 декабря. Число победителей розыгрыша, которые получат по 100 000 руб., вырастет до 2000 человек, говорится в сообщении.
Программа поощрениях вакцинированных граждан РФ была запущена 1 сентября. Для определения победителя используется Единый регистр вакцинированных. Компьютер выбирает их случайным образом по уникальному номеру записи. Номера сертификатов победителей публикуются на сайте проекта «Бонус за здоровье», кроме того, информацию о призе можно получить в личном кабинете на сайте госуслуг.
Денежные призы выплачиваются в течение полугода с даты проведения розыгрыша и зачисляются на банковскую карту «Мир». Победителю нужно указать номер карты в личном кабинете на портале «Госуслуги» не позднее трех месяцев с даты получения уведомления.
В Москве среди сделавших прививку или прошедших ревакцинация с 18 октября по 21 ноября разыгрывают 10 квартир. Похожие конкурсы с денежными призами объявили и в других городах страны.