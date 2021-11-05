Генпрокуратура назвала срок пересмотра решения по спору с экс-акционерами ЮКОСа
Генпрокуратура России ожидает, что производство по делу бывших акционеров ЮКОСа в Апелляционном суде Амстердама продлится ориентировочно до 2023 г. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В Генпрокуратуре заявили, что приветствуют решение Верховного суда Нидерландов, который удовлетворил кассационную жалобу российской стороны и аннулировал решение Апелляционного суда Гааги по искам бывших акционеров ЮКОСа. Российская сторона ожидает, что Апелляционный суд Амстердама «истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями договора к Энергетической хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков».
В прокуратуре рассказали, что Верховный суд Нидерландов поддержал часть аргументов РФ о неправомерности выводов Апелляционного суда Гааги и вернул дело на дополнительное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама. В ведомстве выразили сожаление, что Верховный суд учел не все аргументы российской стороны, которая «убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии».
Ранее сегодня пресс-служба Верховного суда Нидерландов сообщила, что суд отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа и постановил пересмотреть решение в Апелляционном суде Амстердама. Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал довод российской стороны о том, что акционеры компании совершили мошенничество в арбитражной процедуре, добавили в Верховном суде.