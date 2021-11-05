Генпрокуратура назвала срок пересмотра решения по спору с экс-акционерами ЮКОСа

В прокуратуре рассказали, что Верховный суд Нидерландов поддержал часть аргументов РФ о неправомерности выводов Апелляционного суда Гааги и вернул дело на дополнительное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама. В ведомстве выразили сожаление, что Верховный суд учел не все аргументы российской стороны, которая «убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии».