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Генпрокуратура назвала срок пересмотра решения по спору с экс-акционерами ЮКОСа

Ведомости

Генпрокуратура России ожидает, что производство по делу бывших акционеров ЮКОСа в Апелляционном суде Амстердама продлится ориентировочно до 2023 г. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что приветствуют решение Верховного суда Нидерландов, который удовлетворил кассационную жалобу российской стороны и аннулировал решение Апелляционного суда Гааги по искам бывших акционеров ЮКОСа. Российская сторона ожидает, что Апелляционный суд Амстердама «истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями договора к Энергетической хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков».

В прокуратуре рассказали, что Верховный суд Нидерландов поддержал часть аргументов РФ о неправомерности выводов Апелляционного суда Гааги и вернул дело на дополнительное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама. В ведомстве выразили сожаление, что Верховный суд учел не все аргументы российской стороны, которая «убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии». 

Ранее сегодня пресс-служба Верховного суда Нидерландов сообщила, что суд отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа и постановил пересмотреть решение в Апелляционном суде Амстердама. Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал довод российской стороны о том, что акционеры компании совершили мошенничество в арбитражной процедуре, добавили в Верховном суде.

Ранее по теме: ВС Нидерландов отменил решение о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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