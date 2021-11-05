В Колумбии задержали подозреваемого в связи с террористами россиянина
Россиянин, объявленный в международный розыск как член запрещенной в России террористической группировки ИГ, задержан в аэропорту Боготы в Колумбии, сообщил в своем аккаунте в Twitter директор полиции Колумбии Хорхе Варгас.
По его словам, мужчину задержали в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе. «Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу "Али Али", на которого власти указывают как на члена (запрещенной в России) террористической группировки "Исламское государство", был захвачен в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе», — сообщил Варгас.
Он добавил, что задержанный с 2013 г. воюет в составе террористической группировки в Сирии. Он прибыл в Колумбию из Турции и собирался отправиться в Гватемалу. Колумбийские власти связались с Россией, чтобы начать процесс экстрадиции.
В конце октября ФСБ сообщила, что задержала жителя Вологды по подозрению в участии в ИГ и сборе криптовалюты для финансирования боевиков.