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В Колумбии задержали подозреваемого в связи с террористами россиянина

Ведомости

Россиянин, объявленный в международный розыск как член запрещенной в России террористической группировки ИГ, задержан в аэропорту Боготы в Колумбии, сообщил в своем аккаунте в Twitter директор полиции Колумбии Хорхе Варгас.

По его словам, мужчину задержали в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе. «Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу "Али Али", на которого власти указывают как на члена (запрещенной в России) террористической группировки "Исламское государство", был захвачен в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе», — сообщил Варгас.

Он добавил, что задержанный с 2013 г. воюет в составе террористической группировки в Сирии. Он прибыл в Колумбию из Турции и собирался отправиться в Гватемалу. Колумбийские власти связались с Россией, чтобы начать процесс экстрадиции.

В конце октября ФСБ сообщила, что задержала жителя Вологды по подозрению в участии в ИГ и сборе криптовалюты для финансирования боевиков.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании возможного пособника террористов в Вологде

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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