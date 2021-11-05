В Колумбии задержали подозреваемого в связи с террористами россиянина

По его словам, мужчину задержали в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе. «Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу "Али Али", на которого власти указывают как на члена (запрещенной в России) террористической группировки "Исламское государство", был захвачен в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе», — сообщил Варгас.