В США провели обыски у журналистов из-за «украденного» дневника дочери Байдена
Сотрудники ФБР провели обыски у двух журналистов расследовательской организации Project Veritas в Нью-Йорке по делу, связанному с «кражей» личного дневника дочери президента США Джо Байдена Эшли, сообщает New York Times. В рамках этого дела американские правоохранители допросили как минимум одного человека, который сотрудничал с организацией.
Как отмечает Fox News, дневник Эшли Байден пропал за несколько дней до начала президентских выборов в 2020 г. Он якобы содержал «взрывной компромат» на нее и на самого Байдена, который в то время была кандидатом в президенты США от Демократической партии.
По словам основателя Project Veritas Джеймса О'кифа, обыски действительно имели место, однако он отверг обвинения в том, что его организация как-то связана с пропажей дневника.
«Я проснулся и узнал, что квартиры и дома журналистов Project Veritas, включая бывших журналистов, подверглись обыскам со стороын агентов ФБР. Похоже, Южный округ Нью-Йорка усмотрел преступление в том, что журналисты законно и честно выполняют свою работу», — заявил О'киф.
По его словам, корреспондент NYT связался с журналистом Project Veritas в течение часа после обысков в его доме.
О'киф пояснил, что ближе к концу прошлого года некие «наводчики» обратились к его организации, предлагая дневник Эшли. Она якобы забыла его в номере в отеле, а «наводчики» затем подобрали его и пытались продать различным СМИ. Основатель Project Veritas подчеркнул, что его организация отказалась от сотрудничества с «наводчиками», так как не смогла самостоятельно проверить подлинность дневника, затем они передали всю информацию правоохранительным органам, включая саму книгу.
«Project Veritas передала дневник правоохранительным органам, чтобы он был возвращен законным владельцам. Теперь министерство юстиции отца мисс Байден, в частности, прокуратура Южного округа Нью-Йорка, начала расследование, заявляя, что дневник был украден. Мы не знаем, так ли это, но тут напрашивается вопрос: с каких пор предполагаемая кража дневника расследуется ФБР и министерством юстиции», — заявил он.