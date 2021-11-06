В США провели обыски у журналистов из-за «украденного» дневника дочери Байдена

О'киф пояснил, что ближе к концу прошлого года некие «наводчики» обратились к его организации, предлагая дневник Эшли. Она якобы забыла его в номере в отеле, а «наводчики» затем подобрали его и пытались продать различным СМИ. Основатель Project Veritas подчеркнул, что его организация отказалась от сотрудничества с «наводчиками», так как не смогла самостоятельно проверить подлинность дневника, затем они передали всю информацию правоохранительным органам, включая саму книгу.