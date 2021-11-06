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В аэропорту Пхукета приземлился первый за 1,5 года самолет из Москвы

Ведомости

Рейс компании «Аэрофлот» прибыл в Пхукет в субботу, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Пхукете Владимира Соснова.

Консул уточнил, что это первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии, на Пхукет прилетели 275 пассажиров. Со следующей недели «Аэрофлот» планирует дважды в неделю выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Москва — Пхукет».

У всех прибывших из России пассажиров коронавирус не обнаружили, но у четверых отсутствовали необходимые для пересечения границы документы, следует из данных управления здравоохранения провинции.

«У одного взрослого и ребенка в возрасте 10 лет отсутствовали разрешения на въезд, у двух малолетних детей — результаты ПЦР-тестов, — отмечается в Telegram-канале генконсульства России в Пхукете.

Власти острова разрешили гражданам остаться, хотя по регламенту их могли оштрафовать и депортировать.

О возобновлении регулярного авиасообщения с Таиландом стало известно с середине октября. Ранее S7 Airlines сообщила о запуске рейсов в Таиланд из российских городов. С 11 ноября начнутся полеты из Иркутска, с 13 ноября — из Новосибирска, с 15 ноября — из Владивостока.

27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а также препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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