В аэропорту Пхукета приземлился первый за 1,5 года самолет из Москвы
Консул уточнил, что это первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии, на Пхукет прилетели 275 пассажиров. Со следующей недели «Аэрофлот» планирует дважды в неделю выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Москва — Пхукет».
У всех прибывших из России пассажиров коронавирус не обнаружили, но у четверых отсутствовали необходимые для пересечения границы документы, следует из данных управления здравоохранения провинции.
«У одного взрослого и ребенка в возрасте 10 лет отсутствовали разрешения на въезд, у двух малолетних детей — результаты ПЦР-тестов, — отмечается в Telegram-канале генконсульства России в Пхукете.
Власти острова разрешили гражданам остаться, хотя по регламенту их могли оштрафовать и депортировать.
О возобновлении регулярного авиасообщения с Таиландом стало известно с середине октября. Ранее S7 Airlines сообщила о запуске рейсов в Таиланд из российских городов. С 11 ноября начнутся полеты из Иркутска, с 13 ноября — из Новосибирска, с 15 ноября — из Владивостока.
27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а также препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.