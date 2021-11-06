В аэропорту Пхукета приземлился первый за 1,5 года самолет из Москвы

О возобновлении регулярного авиасообщения с Таиландом стало известно с середине октября. Ранее S7 Airlines сообщила о запуске рейсов в Таиланд из российских городов. С 11 ноября начнутся полеты из Иркутска, с 13 ноября — из Новосибирска, с 15 ноября — из Владивостока.