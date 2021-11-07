СКР предъявил обвинение участникам нападения на отца с ребенком в новой Москве
Следствие предъявило обвинения четырем участникам нападения на отца с ребенком в новой Москве, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР).
«Им предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего)», — указано в сообщении.
Следствие также подало ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, их проверяют на причастность к другим преступлениям.
По данными следствия, группа молодых людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, в микрорайоне Новые Ватутинки 4 ноября. В полиции через некоторое время сообщили, что в связи с инцидентом были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте от 17 до 19 лет, трое из которых имеют российское гражданство. По словам отца ребенка, нападавший ударил мальчика по щеке. «Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка», — подчеркнули в СКР.