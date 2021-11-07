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Скончался последний в истории министр путей сообщения России

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Бывший вице-президент РЖД Вадим Морозов скончался в возрасте 67 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли. Морозов был последним в истории министром путей сообщения России.

«Он умер. Человек был выдающийся», — сказал источник. Причина смерти в сообщении не уточняется.

Должность министра путей сообщения России Морозов занимал в 2003-2004 гг., в марте 2004 г. Министерство путей сообщения было упразднено указом президента РФ Владимира Путина.

Морозов занимал пост вице-президент РЖД в 2005-2015 гг., в 2018-2019 гг. он был научным руководителем Российского университета транспорта, в 2016-2018 гг. - президентом вуза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных