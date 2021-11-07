Скончался последний в истории министр путей сообщения России
«Он умер. Человек был выдающийся», — сказал источник. Причина смерти в сообщении не уточняется.
Должность министра путей сообщения России Морозов занимал в 2003-2004 гг., в марте 2004 г. Министерство путей сообщения было упразднено указом президента РФ Владимира Путина.
Морозов занимал пост вице-президент РЖД в 2005-2015 гг., в 2018-2019 гг. он был научным руководителем Российского университета транспорта, в 2016-2018 гг. - президентом вуза.