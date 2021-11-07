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Общество

Суд арестовал одного из участников нападения на мужчину с ребенком в новой Москве

Ведомости

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2022 г. в отношении 19-летнего участника нападения на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщает прокуратура Москвы.

«Именно он, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших, достал нож», — указано в сообщении.

Ему и другим фигурантам дела ранее были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору).

По данными следствия, группа молодых людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, в микрорайоне Новые Ватутинки 4 ноября. В полиции через некоторое время сообщили, что в связи с инцидентом были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте от 17 до 19 лет, трое из которых имеют российское гражданство. По словам отца ребенка, нападавший ударил мальчика по щеке. «Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка», — рассказали ранее в СКР.

Ранее по теме: СКР предъявил обвинение участникам нападения на отца с ребенком в новой Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных