Суд арестовал одного из участников нападения на мужчину с ребенком в новой Москве
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2022 г. в отношении 19-летнего участника нападения на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщает прокуратура Москвы.
«Именно он, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших, достал нож», — указано в сообщении.
Ему и другим фигурантам дела ранее были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору).
По данными следствия, группа молодых людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, в микрорайоне Новые Ватутинки 4 ноября. В полиции через некоторое время сообщили, что в связи с инцидентом были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте от 17 до 19 лет, трое из которых имеют российское гражданство. По словам отца ребенка, нападавший ударил мальчика по щеке. «Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка», — рассказали ранее в СКР.