Суд арестовал одного из участников нападения на мужчину с ребенком в новой Москве

По данными следствия, группа молодых людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, в микрорайоне Новые Ватутинки 4 ноября. В полиции через некоторое время сообщили, что в связи с инцидентом были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте от 17 до 19 лет, трое из которых имеют российское гражданство. По словам отца ребенка, нападавший ударил мальчика по щеке. «Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка», — рассказали ранее в СКР.